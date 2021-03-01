سخط شعبي جراء قضية الاعتداء الجنسي على طفلة في تربه سبيه

وتظاهر العشرات من أهالي ناحية تربه سببيه أمام مبنى محكمة الشعب، وعبّروا عن سخطهم جراء قضية مرتكب الاعتداء الجنسي على طفلة، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بحقه.

وأكد الإداري في محكمة الشعب، الحاج عبدي سليمان، للأهالي أن المحكمة تتخذ الإجراءات اللازمة وفق قوانين الإدارة الذاتية الديمقراطية.

كما بيّن الحاج عبدي سليمان للأهالي أن:" الإدارة الذاتية الديمقراطية توفّر مساحة كبيرة من الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم، لكن قضية الاعتداء الجنسي على الطفلة تجري وفق القانون والعدالة، وطالما أثبتت محاكم الشعب في شمال وشرق سوريا عدالتها وتوفير الأمان للمواطنين، والقضية تجري وفق الدعوات المقدمة والتحقيقيات، وستتخذ أقصى العقوبات بحقه"..

وشهدت ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو جريمة اعتداء جنسي على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، إذ قدمت عائلة الطفلة دعوى قضائية لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، في بيان له أصدره في الـ 27 شباط المنصرم، فإن "الاعتداء وقع في منزل الشخص الذي تتخذه زوجته حضانة للأطفال في مدينة تربه سبيه شمال شرق سوريا.

مؤكدًا أن القضية لا تزال "قيد التحقيق لاتخاذ القرار المناسب لجهة التكليف القانوني وفق الأصول والقانون، وسيبنى على الأمر مقتضاه القانوني بإحالة الفاعل إلى القضاء المختص وفق الجرم الذي سيسند إليه".

(م ح)

ANHA