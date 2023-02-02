سخط شعبي في ناحية سلوك المحتلة بعد رفع سعر الخبز من 10 إلى 20 ليرة تركية

نقل مصدر محلي، من مقاطعة كري سبي المحتلة، لمراسل وكالتنا، أن ما يسمى" المجلس المحلي" في كري سبي المحتلة، رفع سعر ربطة الخبز في ناحية سلوك، إلى الضعف، وذلك في قرار أصدره اليوم.

يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية صعبة يعاني منها المواطنون، وغلاء فاحش وتحكم الاحتلال ومرتزقته بسبل العيش.

المراسل أشار أن سعر الخبز رفع في ناحية سلوك فقط، حيث كان يباع بـ10 ليرات تركية ، وارتفع إلى 20 ليرة تركية(7200 ليرة سورية)

وأكد المصدر للمراسل بأن هذا القرار لاقى رفضاً شعبياً من قبل الأهالي، وأن هناك دعوات للتظاهر تنديداً بهذا القرار.

هذا ونشرت وكالتنا في وقت سابق قيام مرتزقة أحرار الشرقية التابعين للاحتلال التركي والذين يسيطرون على الناحية بسرقة مخصصات الأهالي من الأفران وبيعها لهم على الأرصفة عن طريق تجار يتبعون لهم بأضعاف مضاعفة.

(سـ)

ANHA