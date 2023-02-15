سكان الأشرفية والشيخ مقصود يواجهون تداعيات الزلزال بجهودهم الذاتية

أطلق بعض الأهالي في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب مبادرات فردية؛ لإيواء ومساعدة السكان الذين تضررت منازلهم في صورة تجسد التعاضد وأخوة الشعوب، في وقت لا تسمح به حكومة دمشق بمرور أية مساعدة إلى الحي المحاصر.

حيث عمد المواطن، عدنان مصطفى صاحب مغسلة بحي الأشرفية إلى فتح مغسلته وبعض الخيم إلى جانب إحضار ثلاثة مكرو باصات ليمكث الأهالي المتضررون من الزلزال فيها.

نتمنى من الجالية الكردية مد يد العون

وأكّد مصطفى أنّ "الوضع صعب جداً، ونتمنى من الجالية الكردية في الخارج أن تساعد الأهالي وتساندهم في هذه المحنة".

وشجب الدور السلبي للمنظمات قائلاً: "المنظمات تدعي أنها ترسل المساعدات، لكن لا يوجد شيء، الأطفال بحاجة إلى الحليب والطعام، الشعب متضرر كثيراً هنا".

'يجب أن نكون يداً واحدة'

بدوره، طالب المهجّر من مدينة عفرين والمقيم في حي الأشرفية، بسام زلفو، الشعب أن يكون يداً واحدة في مواجهة الأزمات، وقال: "ننادي جميع الكرد في العالم والمنظمات الكردية خارج سوريا أن يساعدونا، يجب أن نكون يداً واحدة وأن نساند بعضنا البعض، نحن الآن بأمس الحاجة إلى المساعدة؛ لأن غالبية الأبنية مهددة بالانهيار ونحن نقطن خارج منازلنا، ونجد الكثير من الصعوبات".

وشدّد "أننا بحاجة للأساسيات من أجل الأطفال من حليب وحفاضات وغذاء، فالأطفال يعانون جداً".

بدورها، قالت المواطنة، زها حمامة وهي من سكان الأشرفية من المكون العربي "لقد خرجنا من المنزل منذ اليوم الأول من الزلزال، أخرجنا أطفالنا دون أي شيء لا بطانيات ولا أغذية".

وأضافت: "نحن الآن في الشوارع وعلى الرغم من الخيم إلا أن البرد قارس هنا، حتى طفلي الصغير أسعفته إلى المشفى؛ بسبب البرد".

ووجهت زها، نداءً وقالت: "ننادي كل من يسمعنا أن يرأفوا بحال السوريين ويساعدونهم من خلال تأمين الأغطية ووسائل التدفئة والدواء والغذاء وخاصة أغذية الأطفال".

(ف)

ANHA