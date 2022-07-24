شيوخ ووجهاء ريف دير الزور: سنتصدى للاحتلال التركي كما تصدينا لداعش وسنقف مع قسد

وشارك في الخيمة العشرات من شيوخ ووجهاء عشائر ريف دير الزور الغربي وعدد من الأهالي.

بدأ برنامج فعاليات الخيمة بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة ألقاها شيخ عشيرة المناصرة بدير الزور خالد الموزر الذي قال: "نحن كشيوخ ووجهاء عشائر في دير الزور ندين هجمات الاحتلال التركي على أراضينا وعلى شعبنا وما يقوم به من قتل وتشريد وتهجير من خلال استهدافه بالطائرات المسيرة شمال وشرق سوريا وشمال العراق".

وأوضح "تسعى دولة الاحتلال التركي إلى تحقيق أحلامها العثمانية في مناطقنا وإعادة تاريخ العثمانية من جديد إلا أننا لن نسمح لها بذلك وسنقف وقفة رجل واحد أمام كل هذه التهديدات التي تستهدف أمن وأمان مناطقنا".

وأضاف خالد الموزر "نعاهد قواتنا قوات سوريا الديمقراطية بأننا سنقف معها جبناً إلى جنب وسنكون السند لأبنائنا وعوناً لهم في هذه الفترة".

وبدوره أوضح وجيه قرية حوايج ذياب، ذياب الجيجان "تركيا تحاول سلب أراضينا ونهب الممتلكات ونحن لن نسمح بذلك وسنقف وقفة واحدة أمام هذا العدوان وسنتصدى له مثلما تصدينا لداعش".

وأكد ذياب الجيجان "تحاول تركيا جاهدةً أن تضرب أمن وأمان مناطقنا لكن بتكاتفنا وتوحدنا سنتصدى لهذه الهجمات وندعو جميع الشرفاء في كافة المكونات إلى التشبث بأراضيهم والوقوف في وجه المحتل التركي".

وعاهد ذياب الجيجان في ختام حديثه الشهداء بالسير على خطاهم حتى تحرير جميع المناطق المحتلة وقال "ونحن كأبناء الإدارة الذاتية سنكمل مشروعنا الديمقراطي وسنقف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية".

واختتمت خيمة الاعتصام فعاليتها بتأكيد شيوخ ووجهاء العشائر في ريف دير الزور الغربي على دعم ومساندة مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية والتصدي لهجمات الاحتلال التركي.

(خ)

ANHA