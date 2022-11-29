شيوخ ووجهاء كري سبي ينددون بهجمات الاحتلال التركي ويؤكدون مساندتهم للقوات المدافعة

أدلى شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي ببيان قرئ من قبل وجيه عشيرة البوعساف، حمد القراجة، تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة وذلك عقب زيارتهم لمجلس تل أبيض العسكري.

وأكد البيان "أن هدف الاحتلال التركي هو تقويض الأمن والاستقرار الذي تنعم به مناطقنا، واحتلال المزيد من الأراضي السورية على حساب دماء وتشريد المواطنين".

وانتقد البيان صمت القوى الدولية حيال هذه الهجمات.

وأكد شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي في ختام بيانهم وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن أراضيهم ومساندتها؛ لأنها الدرع الحصين في صد وإفشال مخططات المحتل التركي.

(ف)

ANHA