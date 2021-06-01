شيوخ ووجهاء عشائر: تركيا تهدف إلى كسر روح مقاومة الشعوب عبر هجماتها

وبدأت دولة الاحتلال التركية بشن هجوم جديد على مناطق آفاشين ومتينا وزاب في مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان منذ الـ 23 من نيسان المنصرم، ولم تكتفِ بهذا القدر بل لجأت إلى استخدام الفوسفور في قصفها لمناطق الدفاع المشروع، وذلك بعد الضربات الموجعة التي وجهها مقاتلو الكريلا لجيش الاحتلال التركي.

وفي هذا الصدد تحدث لوكالتنا شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور الذين أدانوا هجمات واعتداءات تركيا المستمرة على دول الجوار.

يقول صلاح إسماعيل السلمان وجيه عشيرة السلمان في مدينة هجين: "ندين ونستنكر هجمات تركيا الغاشمة على مناطق الدفاع المشروع في إقليم كردستان، كما نشجب أيضاً هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا"

وأضاف إسماعيل: "نرفض وبشدة تدخلات تركيا السافرة في مناطقنا، وندرك أن تركيا تتبع سياسة استراتيجية من خلف تلك الهجمات وهي ضمن مساعيها لكسر إرادة المقاومة لدى الشعوب واحتلال عموم المنطقة ضمن مخططات العثمانية الجديدة".

كما استنكر صلاح إسماعيل الصمت الدولي تجاه استمرار تركيا بالانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة في هجماتها على دول الجوار، محمّلاً المجتمع الدولي أسباب تمادي تركيا في ارتكاب الجرائم بحق الشعوب.

وفي السياق نفسه تحدث جميل عطاالله العزاوي أحد وجهاء عشيرة الشيخ حمد وقال: "ندين ونستنكر الهجمات التي تشنها تركيا على شعوب المنطقة وعلى المناضلين في جبال كردستان، لأن هذه الشعوب من حقها العيش بسلام على أرضها وأن تقاوم دفاعاً عن وجودها وتاريخها ووطنها".

كما ندد باستخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً وقال: "هذه الأفعال محرمة إنسانياً وأخلاقياً على الشعوب المستضعفة التي تطالب بالحرية وتقاوم من أجل الدفاع عن أرضها وكرامتها من المعتدين".

وناشد جميل العطا الله في نهاية حديثه المنظمات الإنسانية والحقوقية والمجتمع الدولي للخروج عن صمتها والتدخل لإيقاف الانتهاكات التركية.

( ف عل)

ANHA