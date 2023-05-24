شيوخ ووجهاء عشائر يدينون حصار مخيم مخمور ويطالبون برفعه

أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة منبج وريفها اليوم، ببيان إلى الرأي العام، استنكروا فيها حصار مخيم مخمور من قِبل الجيش العراقي وإحاطته بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة.

وقرئ البيان من قبل الناطق باسم مجلس أعيان مدينة منبج وريفها، الشيخ صادق العصيدي، أمام مجلس أعيان مدينة منبج وريفها وسط مدينة منبج.

أكد البيان "يفرض الجيش العراقي منذ عدة أيام، حصاراً على قاطني مخيم مخمور الواقع في محافظة نينوى بالعراق، ذلك المخيم الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم من أراضيهم، وحيث يقوم الجيش العراقي بحفر الخنادق ووضع الأسلاك الشائكة حوله لتشديد الحصار وفرض العزلة على قاطنيه، علماً أن الأمم المتحدة اعترفت به رسمياً منذ عام ۲۰۱۱ كمخيم للاجئين".

شدد البيان "نحن شيوخ ووجهاء منبج وريفها ندين ونستنكر هذه الإجراءات اللا إنسانية التي يقوم بها الجيش العراقي مستخدماً الآليات العسكرية الضخمة لفرض هذا الحصار تنفيذاً لأجندات خارجية".

طالب البيان في ختامه "كافة المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة التي سبق واعترفت بهذا المخيم، العمل على فك الحصار عن قاطنيه، والسماح لهم بممارسة حياتهم اليومية لأنهم مدنيون عزل".

(م ش/د)

ANHA