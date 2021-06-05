شيوخ ووجهاء عشائر تركمانية وعربية وكردية يحذرون من الانجرار وراء مخططات الفتنة

وتجمع العشرات من وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية والتركمانية لإقليم عفرين، في مركز حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، بناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء للمشاركة في قراءة البيان، حول الاحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة منبج.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل عضو في وجهاء العشائر معاد رسلان، وجاء في نص البيان:

"مع ذكرى انطلاق عملية تحرير منبج من رجس إرهاب داعش، وبدلاً من الاحتفال بذكرى غالية على القلوب وفي ظل الاستقرار والأمان الذي تعيشه مدينة منبج طيلة السنوات الماضية منبج التي تحررت بخيرة دماء أبناء وبنات شمال وشرق سوريا ولم تقتصر الإدارة المدنية في تلك المدينة على مد يد والعون لكل متطلبات الشعب ورغم الصعاب التي تعاني منها المنطقة لحساسيتها، استطاعت منبج بأهلها وتكاتف أبنائها أن تكون أيقونة للعيش المشترك والسلم الاهلي، ورغم الإمكانات المتوفرة انطلقت عملية البناء والازدهار واخذت حيزاً واسعاً في نهضتها في كافة المجالات".

وتابع البيان "وفي الأيام الماضية قامت بعض المظاهرات الشعبية التي كان لها مطالب وعبرت عن مطالبها في اليوم الأول بكل حرية وديمقراطية. ولكن سرعان ما تدخلت بعض الأيادي الخفية التي رأت في هذه الاحتجاجات مطية لتنفيذ اجنداتها ومحاولة حرف هذه المطالب لتشويهها من خلال زرع بذور فتنة واحداث شرخ في الحياة المجتمعية وزعزعة الامن والسلم الاهلي" .

ووجه البيان " نداء إلى شيوخ و وجهاء عشائر منبج خاصة و وجهاء الجزيرة السورية عامة بالوقوف ضد الفتنه بين أطياف الشعب السوري الذي انهكته الحروب ضد داعش والفصائل الإرهابية المدعومة من الإخوان المسلمين".

وأعلن وجهاء وشيوخ عفرين والشهباء في ريف حلب الشمالي في منطقة الشهباء "وقوفنا التام مع أهلنا وأخواتنا في منبج وريفها في وجه محاولات الفتنه وزرع بذور التفرقة. وكلنا ثقة بأن اهل منبج سيكونون على قدر من الوعي الكامل لدرء هذه الفتنه واخمادها مهما حاول المتربصون اشعالها، منبج التي قدمت خيرت شبابها في دحر اعتى تنظيم ارهابي عالمي ستصمد امام هذه التحديات. أهلنا في منبج الأبية بالوعي وتحمل المسؤولية ستخرجون من محنتكم أشد صلابة وأقوى في وجه من يحاول المساس بأمن وسلامة منبج وريفها".

وشدد البيان على تضامن وجهاء وشيوخ الشهباء وعفرين مع أهالي منبج " معاً سنبني مجتمعاً ديمقراطياً أكثر تماسكاً ووعياً وقوة".

(م)

ANHA