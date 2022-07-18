شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي يؤكدون على وقوفهم إلى جانب القوات المدافعة عنهم

جاء ذلك خلال زيارة شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي اليوم، إلى مقر مجلس تل أبيض العسكري في ناحية عين عيسى.

وخلال اجتماعهم مع قائد مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف، شرح الأخير آخر المستجدات السياسية والعسكرية في المنطقة، مؤكداً أنهم على أهبة الاستعداد للتصدي والدفاع عن الأراضي السورية كافة بمساندة القوى الشعبية التي تشكل القوة الحقيقية لكسر المحتل وجبروته.

أضاف الخلف إن "الدفاع عن الأرض واجب على كل سوري، في حين أن المحتل وأجنداته يحاولون تصوير هذه التهديدات على أنها تستهدف مكوناً واحداً، ولكن الحقيقة أنه يستخدم حرباً خاصة في هذا الإطار بهدف بث الفتنة بين المكونات المتعايشة على الجغرافية السورية.

شدد قائد مجلس تل أبيض العسكري على قوة عشائر المنطقة التي تؤلف نسيج القوات العسكرية في صد أي اعتداء على مناطقهم.

جدد الخلف أن "قوات حكومة دمشق موجودة في المنطقة بعد اتفاق سوتشي 2019، ولا صحة لما تتداوله الصفحات والوكالات المغرضة أن هناك تسليم مناطق لهم، وأن وجودهم يأتي في إطار المشاركة في التصدي للعدوان التركي في حال حصل".

وخلال الاجتماع أكد شيوخ ووجهاء العشائر أن هدف تركيا من تهديداتها وعدوانها المتكرر على شمال وشرق سوريا احتلال الأراضي السورية وسرقة خيراتها، وجعل شعوبها عبيداً.

من جانبه، أكد وجيه عشيرة البو عساف حمد القراجة خلال لقاء مع وكالتنا على الاجتماع، على أن زيارتهم هذه جاءت تأكيداً على وقوفهم ومساندتهم للقوات العسكرية المدافعة عن أراضيهم في وجه الأطماع التركية وأهدافه باحتلال المزيد من أراضيهم.

(د)

ANHA