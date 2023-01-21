شيوخ ووجهاء عشائر من دير الزور: دولة الاحتلال التركي تعمل لإحياء داعش

ساهمت هجمات دولة الاحتلال التركي وتهديداتها بشن هجوم بري على مناطق شمال وشرق سوريا، بإعادة نشاط خلايا داعش من جديد في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي هذا الصدد تحدث لوكالتنا الشيخ صلاح السلمان المتحدث باسم مجلس عشائر البوكمال، الذي قال "بما يخص تحركات داعش الأخيرة في المنطقة، هدفه خلق الفوضى في مناطق شمال وشرق سوريا، وضرب الأمن والأمان بعد تحرير المنطقة من رجس الإرهاب".

ولفت، صلاح السلمان "كلنا نعلم أن الداعم الأكبر لداعش، هي دولة الاحتلال التركي وهي الممول الأكبر لداعش لوجستياً وعسكريا، وفي الوقت الحالي تشن دولة الاحتلال التركي هجمات متكررة على مناطق شمال وشرق سوريا، لمنح داعش فرصة جديدة لاستعادة نشاطها من جديد".

وبّين، صلاح السلمان "نحن كأهالي ريف دير الزور الشرقي، نسعى جاهدين بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية إلى القضاء على تلك الخلايا الإرهابية التي تنشط في مناطقنا، التي تحاول التفريق بين مكونات المنطقة وبث الفتن بين أبناء العشائر".

وأكد، "سنستمر نحن كشيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور بدعمنا لقواتنا العسكرية بهدف إفشال كل المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد مناطقنا".

وجيه عشيرة الدخيل، بريف دير الزور الشرقي، أسعد الدخيل، قال "تعمل دولة الاحتلال التركي بشكل مباشر لإحياء داعش ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك عبر هجماتها المتكررة على المنطقة، وهي بهذه الأفعال تفسح المجال أمام تلك الخلايا لتنفيذ الجرائم وبث الفوضى في المنطقة".

وأشار، أسعد الدخيل "نلاحظ بشكل دائم ارتباط وتزامن هجمات خلايا داعش الإرهابية في المنطقة مع هجمات الاحتلال التركي الجوية العنيفة".

وأشاد، الدخيل، بالحملات الأمنية التي تطلقها قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا داعش في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وطالب بتكثيفها حتى القضاء على كل خلايا داعش".

(خ)

ANHA