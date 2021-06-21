شيوخ ووجهاء عشائر كري سبي يؤكدون على مساندتهم للقوات العسكرية والإدارة

ودعا مجلس مقاطعة تل أبيض العسكري شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي إلى شرح آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، والاستماع للمطالب الشعبية.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي حميد العبد تطرق خلال كملة ألقاها إلى المستجدات السياسية في المنطقة الأهالي إلى الالتفاف حول الإدارة الذاتية، والوعي لما تحاول الأجندات المعادية تحقيقه من زرع للفتنة في المنطقة، داعيًا لمحاربتها.

وتعهد العبد خلال حديثه بتأمين كافة الخدمات الأساسية في المنطقة، منوهًا إلى أن بعض النواقص في الخدمات كان نتيجة ما مرت به المنطقة من تعديات تركيا على ريف المقاطعة وناحية عين عيسى خلال الأشهر الماضية، واعدًا بتذليل كافة العوائق، بما يؤمن أكبر قدر ممكن من الخدمات الضرورية لحياة المواطن من مياه وكهرباء ودعم زراعي.

فيما أكد رئيس مجلس تل أبيض العسكري رياض الخلف خلال كلمته التي ألقاها على جهوزية القوات العسكرية لصد كافة محاولات العدو التركي ومرتزقته التي تهدف إلى احتلال المزيد من ريف مقاطعة كري سبي.

واستعرض آخر التطورات السياسية على الساحة السورية وتأثيرها على الوضع العسكري من خلال محاولة الدولة التركية المحتلة الاستفادة منها لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في كافة الجبهات ومنها عين عيسى، لافتًا إلى أن التفاف الأهالي ومساندتهم للقوات العسكرية سيحبط كافة المخططات الاستعمارية التي تحيكها الدولة التركية.

وتعهد في ختام كلمته، بالدأب على تصعيد المقاومة حتى تحرير كافة الأراضي المغتصبة.

وأكد المجتمعون خلال مداخلاتهم على الالتفاف حول الإدارة الذاتية ومساندة القوات العسكرية، مطالبين الإدارة بدعم القطاعات الحيوية كالزراعة بما يقوي من اقتصاد المنطقة ويحسن من معيشة الأهالي.

يشار إلى أن الاجتماع تزامن مع تنفيذ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفًا مكثفًا على قرى ريف مقاطعة كري سبي/تل أبيض الغربي ظهر اليوم الإثنين.

(ج)

ANHA