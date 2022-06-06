شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور يرفضون الاحتلال التركي ويدعون للوقوف في وجهه

هذا وعقد اجتماع ضم شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور، وذلك في ديوان وجيه عشيرة البوخابور عدنان الشبلي.

الاجتماع حضره العشرات من الشيوخ والوجهاء، الذين أعلنوا رفضهم للهجمات التركية.

وخلال الاجتماع دعا المجتمعون السوريين للتكاتف، ونبذ الخلافات المبنية على مصالح شخصية وتقديم مصلحة الشعب عليها بهدف تحقيق الاستقرار والحرية والديمقراطية في سوريا.

كما وألقي بيان باسم وجهاء وشيوخ عشائر دير الزور، قرأه وجيه عشيرة العنايزة محمد السستاني.

البيان جاء فيه " نحن وجهاء ومثقفين وفلاحين وعاملين بدير الزور نندد ونستنكر وبشدة وجود القوات الأجنبية المحتلة في سوريا وعلى رأسها تركيا وروسيا والمليشيات الإيرانية، ونرفض كل أشكال التهديدات والاستفزازات لشعبنا الأبي البطل المتماسك يداً بيد ولا يهمنا الإعلام المعادي والكاذب".

البيان طالب قوات التحالف الدولي والمجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد للجرائم بحق السوريين، ودعاهم لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والعمل على إخراج كافة القوات المحتلة من سوريا، وقال " لتبقى سوريا بلداً واحداً وشعباً وأرضاً بجميع أبنائها".

وجهاء وشيوخ عشائر دير الزور أثنوا على الدور البطولي لقوات سوريا الديمقراطية وأكدوا على أنها يجب أن تكون جزءاً هاماً من الحل في سوريا" قوات سوريا هي التي حققت وقدمت وضحت في سبيل الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا ويجب أن تكون جزءاً هاماً من الحل السياسي السوري كما أننا ضد العدوان التركي الذي يسعى إلى أعادة الإمبراطورية العثمانية المستبدة التي جلبت الويلات والدمار على مدار عصور سابقة.

وتابع البيان " ولا نرضى بتجديد هذا الاحتلال ونطلب العمل بجدية على حل سياسي شامل وفق القرار الأممي 22 54 ومنع الحشود العسكرية التي تتجمع في الجانب التركي من دخول الأراضي السورية تجنباً لجر المنطقة إلى حرب دامية لا تبقي ولا تذر ونحن مع الذين يسعون لتحقيق السلام وجمع الفرقاء على طاولة الحوار بإشراف دولي وأممي".

بيان وجهاء وشيوخ عشائر دير الزور دعا السوريين للتكاتف لتحقيق الحرية والديمقراطية في سوريا واختتم بيانهم" ندعو جميع الشرفاء والوطنيين وأصحاب القلم الحر في سوريا للتكاتف ونبذ الخلافات المبنية على مصالح شخصية وتقديم مصلحة الشعب عليها بهدف تحقيق الاستقرار والحرية والديمقراطية في سوريا أرضاً وشعباً".

(ع ع/سـ)

ANHA