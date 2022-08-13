شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور يجددون دعمهم لقسد ويدينون الصمت الدولي إزاء الجرائم التركية

تستمر دولة الاحتلال التركي بتكثيف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا عبر الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة وترتكب مجازر بحق أبناء المنطقة دون وجود أي محاسبة أو أي إدانة دولية لهذه الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا.

المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر البوكمال في دير الزور ووجيه عشيرة السلمان صلاح السلمان أدان هجمات الاحتلال التركي على المنطقة بشكل عام وقال "نحن على ثقة تامة بقواتنا قوات سوريا الديمقراطية ونحن جميعاً مع قوات سوريا الديمقراطية وسنقاوم الاحتلال التركي".

وأكد صلاح السلمان "سنساند قواتنا الأمنية بكل إمكانياتنا للحفاظ وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وسنعزز التعاون الوثيق بين القوات العسكرية والعشائر في المنطقة للتصدي للهجمات".

وبّين السلمان "سنحافظ على أراضينا ولن نسلم أي شبر من أراضينا التي حررناها من الإرهاب بفضل شهدائنا ومقاتلينا ولن نفرط بداء الشهداء وسنستمر في كفاحنا من أجل تحرير أراضينا من المحتلة من تركيا ومرتزقتها".

وناشد السلمان في ختام حديثه "العالم اجمع بضرورة التدخل وكف جماح وأطماع الحكومة التركية في شمال وشرق سوريا بل وفي الوطن العربي أجمع".

وبدوره قال وجيه عشيرة الراوين علي حمد الولي "نحن وجهاء ومجالس الخط الشرقي ندين ونستنكر الاعتداءات التركية المستمرة على مناطقنا في شمال وشرق سوريا واستخدامها الطيران المسير والأسلحة الثقيلة التي تستهدف أبناء المنطقة وتسعى إلى تخريب البنية التحتية".

وأشار الولي "تحاول تركيا إعادة هيمنتها العثمانية على مناطق شمال شرق سوريا وإعادة تتريك المنطقة وتحول فكرنا وانتماءنا تحت سلطتها الفاشية".

وأكد الولي "نحن شعب لا نرضى أي تدخل في شؤون حياتنا وسنقف وقفة صمود مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية لصد العدوان التركي على مناطقنا في شمال شرق سوريا".

وطالب وجيه عشيرة الراوين في ختام حديثه "التحالف الدولي وهيئة الأمم المتحدة بالوقوف مع شعبنا في شمال وشرق سوريا وصد الاحتلال الذي يحاول سلب المناطق الحدودية بحجج واهية في محاولة منه للتوغل أكثر في الأراضي السورية".

(خ)

ANHA