شيوخ ووجهاء عشائر بريف عين عيسى: خيارنا مقاومة الاحتلال ومساندة القوات المدافعة عنا

وضم الاجتماع الذي عقد في قرية الشيخ حسن(25 كيلو متراً شرق عين عيسى) الشيخ علي العلي( عشيرة طي)، علي حسن الحمادة( وجيه عشيرة الرديني) حسن الحمد السلامة( وجيه عشيرة البوعساف) حسن إسماعيل العلي( وجيه عشيرة البو راشد) عبد الله السراي( وجيه عشيرة المجادمة)عمر الهبود (وجيه عشيرة المرندية)، بالإضافة إلى الرئيس المشترك لمنظمة حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي مصطفى عزيز وممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في المنطقة الشرقية عايد العايد.

بدأ الاجتماع بشرح المستجدات السياسية والعسكرية في المنطقة من قبل الرئيس المشترك لمنظمة حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي، والذي تحدث عن المخاطر التي تواجهها المنطقة جراء الهجمات والتهديدات التركية المتصاعدة من خلال الاستهداف بالمسيرات والقذائف المدفعية للمناطق المأهولة بالسكان بهدف بث الذعر والهلع بين المدنيين لإفراغ المنطقة من ساكنيها.

وبين عزيز بأن المحتل التركي يتربص بمناطق شمال وشرق سوريا ويحاول الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية بهدف القضاء على الشعوب في مناطق الإدارة الذاتية.

فيما أبدى شيوخ ووجهاء العشائر مواقفهم الرافضة للهجمات التركية المستمرة على طول المناطق المتاخمة للأراضي التي تحتلها مما يهدد أمن وسلامة أهالي المنطقة.

ولفتوا خلال مداخلاتهم إلى أن سياسة الاستيطان التي تعتزم تركيا تطبيقها في المناطق المحتلة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وزرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدوا أن خيارهم الأول والأخير هو التصدي لمشاريع تركيا الاحتلالية ووقوفهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن حرمة أراضيهم.

(ك)

ANHA