شيوخ ووجهاء عشائر عين عيسى يؤكدون مساندتهم لمقاومة قسد

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع شيوخ ووجهاء عشائر مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى مع القادة العسكريين في مجلس تل أبيض العسكري والذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقرًّا له.

وشرح القادة العسكريون آخر المستجدات العسكرية في الناحية والتي كان من أهمها الهجمات التركية المتكررة على الناحية، بالإضافة إلى الاتفاق الذي أُعلن عنه، يوم أمس، بإنشاء 3 نقاط مراقبة بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق بإشراف روسي.

وأعلن مجلس تل أبيض العسكري عن إقامة 3 نقاط في ناحية عين عيسى تكون بمحاذاة الطريق الدولي m4 مشتركة مع قوات حكومة دمشق بإشراف روسي لمراقبة وقف إطلاق النار والتعديات التركية على الناحية.

ورد القادة العسكريون على كافة الاستفسارات التي طرحها شيوخ ووجهاء العشائر حول أهمية ومهمة نقاط المراقبة المعلن عنها مؤخرًا، والإشاعات التي بثتها بعض الوسائل الإعلام عن مصير ناحية عين عيسى.

حيث شدد القادة العسكريون عن استعداد قوات سوريا الديمقراطية دائمًا للدفاع عن الأراضي السورية والذود عنها ضد أي اعتداء.

ونفى قادة مجلس تل أبيض العسكري ما روجته وسائل الإعلام عن طلب الروس وحكومة دمشق إقامة مربع أمني في الناحية، مؤكدًا أن كافة اجتماعاتهم ولقاءاتهم معهم كانت في إطار التنسيق والعمل العسكري.

وخلال الاجتماع أكد شيوخ ووجهاء العشائر أن قوات سوريا الديمقراطية منعت كافة الهجمات التركية التي استهدفت ناحيتهم، مؤكدين الوقوف معهم في وجه أطماع المحتل اتجاه مناطقهم.

وأبدت العشائر ثقتها بقيادة قوات سوريا الديمقراطية والتعامل بحكمة مع الظروف الأخيرة التي سببت حالة خوف لدى الأهالي من المصير الذي ستؤول إليه الناحية، في حال استمرار التهديدات والتعديات التركية على مناطقهم.

(هـ ن)

ANHA