شيوخ ووجهاء عشائر عربية: نقف جنباً إلى جنب مع أبنائنا في قسد

أدلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية في تل براك، اليوم السبت، ببيان الى الرأي العام، قرئ من قبيل وجيه عشيرة العلي، حسين محمد السلطان، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي، وذلك من دوار الشهداء وسط الناحية.

أكد البيان "أن ما تشهده شمال وشرق سوريا من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال التركي، على الرغم من كل الاتفاقات والمعاهدات بوقف إطلاق النار برعاية أميركية وروسية، إلا أن تركيا وكما نلاحظ غير مكترثة ومبالية بجميع تلك المعاهدات، وتسعى إلى نشر حالة من الفوضى وعدم الاستقرار".

وأدان البيان "الأعمال العدوانية لدولة الاحتلال التركي"، مؤكداً "إننا أصحاب الأرض ودعاة سلام، وعلى القوى الدولية اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة".

واختتم البيان "نعلن استمرار وقوف ودعم العشائر جنباً إلى جنب مع أبنائنا في قوات سوريا الديمقراطية".

(ع ع/ ل م)

ANHA