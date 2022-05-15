شيوخ ووجهاء عشائر عربية يحذرون من خطر المشروع العثماني على الشرق الأوسط

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وتقود دولة الاحتلال التركي حرباً وصفها سياسيون ومحللون بحرب إبادة بحق مكونات المنطقة واعتبرها أبناء المكون العربي في المنطقة استهدافاً للعرب والكرد وكافة مكونات المنطقة؛ لأن هدف دولة الاحتلال التركي ليس الكرد فقط وليس العرب فقط، بل هدفها احتلال الأراضي السورية والعراقية لتنفيذ المخططات الاستعمارية وإعادة سيناريو العثمانيين في المنطقة من جديد.

في هذا الصدد أكد رمضان الرحال شيخ عشيرة العلي إحدى عشائر قبيلة الولدة بمدينة الرقة أن "أطماع الاحتلال التركي في مناطقنا مستمرة، والإبادة التي مارسها العثمانيون في السابق ينوي حزب العدالة والتنمية اليوم تكرارها على جميع مكونات المنطقة وبكافة أطيافها".

وأضاف الرحال "هناك نوايا لإقامة دولة عثمانية جديدة في مناطقنا وفي شنكال والدليل حرب الإبادة على شعوب المنطقة ككل وليس الكرد فقط"، وأضاف "وعلينا كشعوب ومكونات في شمال وشرق سوريا أن نصعّد من نضالنا ومقاومتنا وأن نكون مشروع شهادة للدفاع عن أنفسنا وعن هذه الأرض التي ارتوت بدماء أبنائنا الشهداء".

مؤكداً أن تركيا تريد أن تحيي الأطماع العثمانية "وحالياً تسعى جاهدة للسيطرة على الشرق الأوسط بشكل عام وتريد أن تُسيّد نفسها على الشرق الأوسط ونكون نحن العبيد، ولكننا لن نسمح لها بالنجاح في هذه المخططات بتكاتفنا مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية وإدارتنا الذاتية الديمقراطية".

بدوره قال وجيه عشيرة الحوس الشيخ دحام الشبلي "الاعتداءات التركية التي حصلت والتي يمكن أن تحصل على مناطقنا الهدف منها هو التوسع من جديد في الأراضي السورية والدول العربية عامة"، متسائلاً عن سبب الصمت العربي إزاء هذه الهجمات وهذه المخططات.

وأكد الشبلي "نحن في مدينة الرقة كشيوخ ووجهاء وأبناء العشائر نقف في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته وضد أي مشروع استعماري على الأرض السورية عامة، ونحن شعب نقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن هذه الأرض وعن جميع المكونات ومثلما قضينا على داعش سنقاوم ضد أي هجوم يستهدف أمننا وأماننا ككل".

مشيراً في ختام حديثه أن "هناك مشروع توسع للإمبراطورية العثمانية على حساب الأراضي السورية والعراقية، وهذا مشروع خطير على الشرق الأوسط عامة، وعلى جميع الدول في الشرق الأوسط أن تأخذ حذرها من هذا التمدد العثماني في المنطقة".

(خ)

ANHA