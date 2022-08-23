شيوخ ووجهاء عشائر الرقة: سندافع عن أرضنا وشرفنا ضد أي محتل

يستمر الاحتلال التركي بجرائمه الوحشية وقصفه الهمجي على شمال وشرق سوريا، حيث صعّد من هجماته الهمجية على مدينة كوباني وتل تمر وقامشلو والعديد من مناطق الشريط الحدودي، وسط صمت دولي بشكل عام، وصمت حكومة دمشق بشكل خاص.

وبهذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاء مع شيوخ ووجهاء عشائر الرقة الذين أدانوا القصف التركي على سوريا عامة، وشمال وشرق سوريا خاصة، وأكدوا وقوف العشائر مع قوات سوريا الديمقراطية في وجه الاحتلال التركي والمقاومة حتى تحقيق النصر.

وجيه عشيرة البو خميس الشيخ مصطفى حمشو قال "نحن نمد أيدينا إلى كل الجهات المعنية بحل الأزمة السورية لنجلس إلى طاولة المفاوضات وتكون سوريا لكل السوريين. ولأن شمال وشرق سوريا منطقة أمن واستقرار، تقوم تركيا بقصفها وزعزعة أمنها".

وأكد "أن شيوخ عشائر المنطقة وأبناءها مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في خندق واحد، وسنساند بعضنا البعض للدفاع عن أرضنا مهما كلفنا الأمر".

اختتم مصطفى حمشو حديثه بالقول "لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية، ولن نقبل باحتلال مناطقنا. سنزرع المحبة بين أبناء المنطقة ونعزز من تكاتفنا في وجه الاحتلال التركي".

شيخ عشيرة الموسى الظاهر إبراهيم الهادي، أدان القصف التركي على شمال وشرق سوريا في كوباني وتل تمر وريف قامشلو وقال "الهجمات التركية على هذه المناطق هي احتلال وتركيا تقصف المدنيين والأطفال والنساء، بالإضافة إلى أنها قتلت عدداً من جنود النظام".

وتساءل "أين قوات النظام وأين الأسلحة التي جلبتها لصد هذا العدوان؟"، وأكد "هذه الهجمات هدفها قتل السوريين جميعاً وتعمل تركيا على تصدير أزمتها الداخلية إلى مناطقنا. أين منظمات الأمم المتحدة ومنصة جنيف لوقف هذه الهجمات والقصف؟".

وأكمل "سوريا واحدة، من درعا إلى القامشلي فلماذا هذه التجزئة، ونحن هنا في موقف الدفاع عن النفس ولن نقف مكتوفي الأيدي. سندافع عن أرضنا وشرفنا ضد أي محتل؛ فالمقاومة هي الحل الوحيد للوصول إلى أهدافنا ولن نعطي شبراً من أرضنا لأي شخص كان".

وأكد الهادي "نحن نقف مع قوات سوريا الديمقراطية،ونطلب من كافة أهلنا في سوريا الوقوف معنا لمواجهة الاحتلال التركي".

(أ م/خ)

ANHA