شيوخ ووجهاء عشائر الرقة: هجوم داعش مدعوم من أجندات خارجية

تصدت قوى الأمن الداخلي الإثنين، لهجوم شنته خلايا لمرتزقة داعش، على مركز لقوى الأمن وسجن لتوقيف معتقلي المرتزقة في شمال غرب الرقة، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 من المرتزقة والقضاء على آخر.

في تعقيبه على الهجوم، قال شيخ عشيرة الجعابات في مدينة الرقة، طلال السيباط "فقدنا عدداً من أبنائنا الذين دافعوا عن مدينتهم وقدموا أرواحهم في سبيل أن نعيش نحن بأمان".

وأوضح السيباط "شنت خلية تتبع لمرتزقة داعش هجوماً على مدينتنا في وقت ننشغل نحن وقواتنا العسكرية بالتصدي للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا".

مبيناً أن "هجمات دولة الاحتلال هي التي فتحت المجال أمام خلايا داعش وساعدتها على شن الهجمات على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد السيباط، "مستعدون للدفاع عن أراضينا. لن تعيقنا العمليات الخبيثة لبعض الأشخاص الذي باعوا أنفسهم بحفنة من الدولارات، ونطلب من أهلنا أيضاً أن يأخذوا حذرهم، والالتزام بقرار حظر التجوال في مدينة الرقة بشكل عام".

بدوره أكد شيخ عشيرة الغانم الظاهر، مصطفى العبدي أن هنالك "أجندات خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة، والعدوان التركي يحاول إنعاش داعش من جديد في مناطقنا التي تحررت بفضل دماء شهدائنا".

ولفت "تستمر قواتنا الأمنية بتمشيط المنطقة بحثاً عن خلايا نائمة قد تستيقظ في أي لحظة، وعلى هذا الأساس نناشد المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والدول الفاعلة التدخل لإيقاف الهجمات والتهديدات التركية المستمرة على المنطقة".

وفي ختام حديثه أكد مصطفى العبدي قائلاً "نحن شيوخ ووجهاء العشائر مستعدون وبمشاركة أبنائنا مستمرون في الدفاع عن أرضنا حتى تحقيق النصر".

(م خ-أ م/خ)

ANHA