شيوخ ووجهاء عشائر الرقة: القوات الامريكية إن لم تقف وقفة جادة عليها الخروج من أراضينا

شنّت طائرات دولة الاحتلال التركي في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري قصفاً جويّاً على مناطق؛ كوباني، والشهباء، وكري سبي، وزركان وديرك، وأسفر القصف عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم مراسلنا عصام عبد الله.

وبهذا الصدد قال وجيه عشيرة الحني في مدينة الرقة، قاسم الحني، "بعد الانفجار المفبرك الذي حدث في تركيا جدد العدوان التركي بالتنسيق مع امريكا قصف مناطق شمال وشرق سوريا، ويحاول من خلال هجماته إفشال مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وإخافة أهالي المنطقة وتهجيريهم من منازلهم".

وأكد، الحني، في ختام حديثه "على شعوب المنطقة بشكل عام التكاتف مع قوات سوريا الديمقراطية، والوقوف بوجه الدولة التركية".

وناشد الحني "شعوب المنطقة عموماً على ضرورة التكاتف بوجه الهجمات التركية"، وأكد "نحن مستعدون للدفاع عن أراضينا بأنفسنا"، واختتم بالقول والقوات الامريكية إن لم تقف وقفة جادة معنا عليها الخروج من أراضينا".

شيخ عشيرة الجعابات في الرقة، طلال السيباط، قال "الهجمات التركية على المنطقة أتت بضوء من أمريكا، وتساءل "ماهي الحجج الواهية التي رضخت لها أمريكا لإعطاء الضوء الاخضر لتركيا".

وأوضح، "تهدف دولة الاحتلال التركي من خلال هجماتها إلى إعادة الاحتلال العثماني من جديد إلى مناطقنا، ونحن بدورنا لن نسمح بحدوث هذا مهما كلفنا الأمر".

وأشار، السيباط "الهجمات التركية شملت كافة مناطق الشريط الحدودي وتعرضت نقاط قوات حكومة دمشق للقصف أيضاً، لكنها لم تبد أي ردة فعل بهذا الخصوص ومستمرة بصمتها الخجول".

واعتبر طلال السيباط أمريكا شريكة لدولة الاحتلال التركي بهجماتها على المناطق الأمنة والمستقرة، وطالب القوى الدولية، بأن تبدي رأيها تجاه تلك الهجمات التي تستهدف المدنيين".

وبدوره لفت شيخ عشيرة الموسى الظاهر، مصطفى عبدي، "نحن في شمال وشرق سوريا وصلنا لمرحلة من الأمن والاستقرار نحسد عليها من قبل المناطق المجاورة وخاصة المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها النظام السوري التي يحاول أهلها بكل السبل تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية".

وبّين، مصطفى عبدي، "أمريكا نبهت رعاياها بعدم التواجد في مناطق شمال العراق وشمال شرق سوريا خوفاً عليهم من القصف التركي وكأن دماء أهالي المنطقة رخيصة جداً ودمائهم نادرة، وتساءل "إلى متى هذا الصمت والسماح للاحتلال التركي بقتل المدنيين وضرب المناطق الأمنة".

وأكد، مصطفى عبدي في ختام حديثه، "جميع مقاتلين قسد على الجبهات هم من أبناء العشائر وهم أبناء المنطقة التي قدمت 11ألف شهيد، و20ألف جريح، في حربها ضد داعش الإرهابي، واليوم تنوي دولة الاحتلال التركي احتلال المنطقة، لكننا لن نسمح لها سنقدم أرواحنا في سبيل دحر الاحتلال التركي".

(أ م-م خ/خ)

ANHA