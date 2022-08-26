شيوخ ووجهاء الطبقة: نحن نتبرأ من كل خائن وعميل لتركيا

لجأت دولة الاحتلال التركي إلى أسلوب زرع العملاء والجواسيس في شمال وشرق سوريا، وانضم عدد من ضعاف النفوس وبدأوا بتنفيذ مطالب الاستخبارات التركية بضرب مشروع الأمة الديمقراطية وبث الفتن بين مكونات المنطقة.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهر الحالي عملية القسم ضد عملاء وجواسيس دولة الاحتلال التركي في أواخر تموز الفائت، ألقت خلالها القبض على العديد من العملاء والجواسيس.

شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج قال في حديث لوكالتنا "تعمل الاستخبارات التركية على زرع عملاء سريين في مناطقنا ليمارسوا نشاطهم تمهيداً للغزو العسكري والسياسي وذلك بالتسلل إلى صفوف الجيش أو حزب سياسي ما ويشمل نشاطهم التجسس والتخريب والتدمير والدعاية السوداء والتحريض وإثارة الشعور العام وإعطاء إحداثيات عن مواقع القادة والشخصيات المهمة".

أكد حامد الفرج "على قوات سوريا الديمقراطية كشف الجواسيس والعملاء الذين تم شراؤهم بحفنة من المال وباعوا أهلهم".

وقال "نحيي قوات سوريا الديمقراطية بالحملة التي شنتها ضد الخونة والعملاء ونطلب منها الاستمرار في ملاحقة هؤلاء الخونة الذين اغتالوا بناتنا وإخواننا وأطفالنا وقادات مهمة في هذا البلد عن طريق الطيران المسيّر".

وطالب الفرج باسمه واسم العشائر العربية في المنطقة بإنزال أشد العقوبات بحق كل عميل لدولة الاحتلال التركي، باع نفسه لدولة لا تريد إلا إراقة دماء أهالي المنطقة وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكد الفرج في ختام حديثه "نحن شيوخ ووجهاء العشائر في هذه المنطقة بريئون من العملاء والخونة الذين باعوا أنفسهم لدولة فاشية لقتل أبناء شعبهم ونطالب بإنزال أشد العقوبات بحقهم".

شيخ عشيرة البو خميس حسين الراشد قال "هل يعقل أن يقوم إنسان بالتجسس على أهله؟ ماذا تستفيدون ممن يستخدمكم ويستحقركم من أجل مصالحه! لقد بعتم أبناء شعبكم ومؤسساتكم من أجل المال، ما ذنب الأطفال والشيوخ وحتى المقاتلين المرابطين على الحدود الذين يحمون أهلكم وعائلاتكم في الداخل السوري، وخاصة شمال وشرق سوريا أن يستشهدوا بسبب خيانتكم".

وأكد حسين الراشد على وقوف العشائر العربية مع قوات سوريا الديمقراطية وقال "سندعم قواتنا مالياً ومعنوياً وجسدياً وسنسير على درب الشهداء حتى تحرير كل شبر من بقاع سوريا من رجس الإرهاب".

وأوضح "نحن مع قرارات قوات سوريا الديمقراطية لمحاسبة الخونة والعملاء، وطالب بـ "إنزال أقسى العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم وإننا نتبرأ منهم ومن كل خائن".

وفي ختام حديثه، قال الراشد "تذكروا أنكم سوريون، وهذه المؤامرة حيكت في الاجتماع الثلاثي هدفها جميع السوريين ولا تخص الشمال السوري أو الكرد فقط، ابتعدوا عن خراب الوطن وساهموا في بناء الوطن".

(خ)

ANHA