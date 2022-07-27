شيوخ ووجهاء الطبقة: من الضروري أن تتكاتف عشائر سوريا والعراق ضد تركيا لإيقاف جرائمها

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها، عبر الطائرات المسيّرة والمدفعية، على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، وترتكب مجازر بحق شعوب البلدين، وسط صمت دولي على جرائم الاحتلال.

عقب المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في قضاء زاخو بجنوب كردستان ازدادت مطالب شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة والطبقة ودير الزور لشيوخ ووجهاء العشائر العراق، بضرورة التكاتف والتلاحم معاً للتصدي وطرد المحتل التركي من سوريا والعراق.

بهذا الصدد، تحدث لوكالتنا شيخ قبيلة الولدة، الشيخ حامد الفرج، الذي استهل حديثه بالقول "إن دولة الاحتلال التركي تقوم بمجازر بحق الشعوب الآمنة، وآخرها مجزرة زاخو في إقليم كردستان التي راح ضحيتها أكثر من 35 شخصاً بين قتيل وجريح".

وأضاف "إن هدف تركيا واضح وصريح وهو إعادة مشروعها التوسعي في المنطقة المتمثل بالعثمانية الجديدة".

كما طالب حامد الفرج جميع شيوخ ومكونات شمال سوريا والعراق بالانتفاض والتكاتف في وجه مطامع الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها والمطالبة بإغلاق السفارة التركية ومقاطعة البضائع التركية".

وشدد الفرج على ضرورة تدخّل الدول الضامنة والمجتمع الدولي لإيقاف الطيران المسيّر في سماء المنطقة وفرض حظر جوي لحماية الأهالي من بطش الاحتلال التركي.

يجب أن تتكاتف العشائر لطرد المحتل التركي من سوريا والعراق

من جانبه، شيخ أكد عشيرة الوهب، جمال النحطير أن "تركيا تتمادى في عمليات القصف التي تطال العديد من المناطق في شمال وشرق سوريا والعراق، وتحديداً جنوب كردستان بالتزامن مع قمة طهران".

وبّين "تركيا تقوم بشن عدة هجمات وحشية وبشكل عشوائي على مناطقنا لتغطية فشلها ولتحقيق أهدافها، فعشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح في القصف المدفعي التركي على منطقة زاخو، ولم نرَ أي محاسبة دولية".

ودعا وجيه عشيرة الوهب كافة العشائر العربية والعراقية إلى التكاتف لطرد المحتل التركي من الأراضي السورية والعراقية.

في ختام حديثه، حمّل جمال النحيطر المنظمات الدولية والأمم المتحدة مسؤولية التجاوزات التركية وطالب بمحاسبتها والضغط عليها لإيقاف جرائمها في سوريا والعراق.

(خ)

ANHA