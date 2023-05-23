شيوخ ووجهاء الطبقة يدعون لنُصرة مقاومة مخمور في وجه محاولات الحصار

أدلى، اليوم، شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الطبقة، ببيان إلى الرأي العام، أمام مبنى مجلس الأعيان، على خلفية محاولات حصار مخيم مخمور من قِبل الجيش العراقي وإحاطته بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة.

وأوضح البيان الذي قرأه وجيه عشيرة الحويوات في الطبقة، يحيى المسلوب، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء العشائر، "نشاهد اليوم تواصلاً ملحوظاً وتنسيقاً مستمراً بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مع الدولة التركية؛ لتضييق الخناق على سكان مخيم مخمور".

ودعا البيان جميع أبناء العراق بمختلف مكوناته، لنُصرة أهالي مخيم مخمور، ورفع الضيم عنهم وتخليصهم من نيران الطيران التركي الغاشم وكافة الانتهاكات والممارسات اللا أخلاقية.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بدورها الأخلاقي والإنساني، وعدم الانصياع لسياسات الدولة التركية الغاشمة.

(ع ص/خ)

ANHA