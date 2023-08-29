شيوخ ووجهاء العشائر: بتكاتفنا سنفشل مخططات الاحتلال التركي

يواجه الشعب السوري وبالتحديد في شمال وشرق سوريا، حرباً مستمرة تشنها دولة الاحتلال التركي، بين عسكرية وبرية وجوية، واستغلال المياه كسلاح من خلال تعطيش المنطقة، عبر قطع مياه محطة علوك التي تمد أكثر من مليون ونصف المليون إنسان من جهة، وحبس مياه نهر الفرات عن مجراه في الأراضي السورية من جهة أخرى.

"بتكاتفنا سنفشل مخططات الاحتلال"

الناطق باسم مجلس أعيان مدينة منبج وريفها، الشيخ محمد صادق العصيدي قال: "كثرت سيناريوهات الاحتلال التركي لاحتلال مناطقنا وخاصة بعد فشله في التقدّم العسكري عن طريق القصف بالمسيّرات، لذلك لجأ إلى حرب المياه من خلال حبس مياه الفرات وقطع مياه محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وقراها بمياه الشرب، لتعطيش الأهالي وإفراغ المنطقة".

وأضاف العصيدي: "أمام هذه الممارسات بقي الشعب يداً واحدة، حيث عمد الأهالي والعشائر العربية والكردية إلى نجدة أهلهم في مدينة الحسكة ومدهم بالمياه، في دليل على تكاتف جميع مكونات المنطقة. بتكاتفنا سنفشل مخططات الاحتلال".

ونوّه العصيدي: "ليعلم أردوغان أننا لا نهاب طائراته ومسيّراته وحربه الخاصة؛ لأننا يد واحدة ونملك إرادة قوية وسنحطّم جميع مخططاته وحلمه في تطبيق "الميثاق الملي".

"يجب وضع حدّ للاحتلال التركي"

من جانبه، طالب وجيه عشيرة الجعابرة إبراهيم أحمد العيسى القوى الدولية بوضع حد للاحتلال التركي، وأكد أن: "قطع الاحتلال التركي المياه عن المنطقة مخالف لكافة القوانين الدولية والحقوقية والأخلاقية، ومستعدون لتقديم المياه لأهلنا في مدينة الحسكة مهما كلف الأمر".

(م ش/د)

ANHA