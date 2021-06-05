شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور يعتبرون محاولات إثارة الفتنة رهانات خاسرة

وأدلى الشيوخ ووجهاء العشائر ببيان إلى الرأي العام، من أمام مجلس المنطقة الغربية في دير الزور، فيما قرئ البيان من قبل الوجيه في بلدة الكسرة، خالد خليل الموزة.

وتطرق البيان إلى جهود الإدارة الذاتية في بناء المنطقة، بعد دمار بنيتها التحتية، ونشر الاستقرار فيها.

كما لفت إلى "محاولات أيادٍ خارجية في العبث باستقرارها"، معربًا أنه "لا للاستغلال الخارجي"، ونوّه إلى مساعي قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في نشر السلام بشمال وشرق سوريا.

وأشار إلى حملة تحرير مدينة منبج على يد قوات سوريا الديمقراطية، موضحًا أنها "تستمتع بالاستقرار الذي بدأ منذ تاريخ تحريرها من أيدي مرتزقة داعش، بعد أن ذاق أهالي منبج الويلات على أيدي المرتزقة والنظام السوري".

وأكد البيان على أن حالة الاستقرار التي نعمت بها المدينة هي بفضل "التضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية وأهلنا في منبج".

وعن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة قال البيان "إن النظام السوري والميليشيات الإيرانية والمرتزقة المدعومة من تركيا وجهات أخرى جميعها تهدف إلى كسر إرادة أهالي منبج وحرمانهم من العيش بحرية وكرامة".

مشددًا على أن "هذه الفتن ما هي إلا رهانات خاسرة"، وأضاف "لن نقبل بأي تدخل خارجي في أراضينا، ونحن بدورنا وجهاء المنطقة الغربية في دير الزور نتفاعل مع مطالب شعبنا عامة ونحترم الحقوق والواجبات".

واختتم البيان "سنحافظ على الاستقرار والأمن، وندعم تمكين الإدارة الذاتية، وسنبقى على هذا النهج في شمال وشرق سوريا وعلى العهد الذي تأسست عليه الإدارة بموجب تقديم الخدمة لهذا الشعب وتحقيق السلام".

(ف ع/ س ر)

ANHA