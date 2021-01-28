شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة: تهديد شنكال وديرك دليل على مخطط استعماري واسع

حديث شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة السورية جاء في لقاءات أجراها مراسل وكالة أنباء هاوار، إذ أبدت العشائر رفضها للتهديدات التركية بشن هجوم على منطقتي ديرك شمال سوريا وشنكال في جنوب كردستان.

ورأى شيوخ العشائر أن "تركيا لا تريد استقرار المنطقة وهي تحاول إفشال جميع المشاريع التي لا تدار من قبلها في سوريا وخاصة بعد نجاح مشروع الإدارة الذاتية في سوريا والعراق".

'مساعٍ لإفشال الإدارة الذاتية وضرب الاستقرار في المنطقة'

وجيه عشيرة الحوس دحام الشبلي قال إن "تركيا ومرتزقتها حاربوا جميع مكونات المنطقة وحاولوا زرع الفتن بينها بهدف إفشال مشروع التعايش بين المكونات".

وأشار الشيخ دحام الشبلي إلى أن "تركيا لا تريد للاستقرار أن يعم في المنطقة مثلما تدّعي، بل تريد إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية".

ورأى الشيخ دحام الشبلي أن "التهديد التركي الجديد للمنطقة مشروع متفق عليه، إن كان من الدولة الضامنة أو من دول الجوار، فاليوم نجد أن أهم مشاريع تركيا هي إفشال مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وشمال العراق وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

'هناك مخطط لاشعال فتنة في المنطقة'

وفي سياق متصل، قال وجيه عشيرة الجعابات طلال السيباط "اليوم بعدما بدأت شعوب المنطقة تلمس أهمية مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش بين المكونات، بدأت تركيا بالعمل على إفشال هذا المشروع من خلال تهديداتها باحتلال المنطقة".

ويرى طلال السيباط أن "هناك مخطط مشترك بين النظام السوري وتركيا يهدف إلى ضرب مكونات شمال وشرق سوريا وإشعال الفتنة بينها".

وطالب كل من السيباط والشبلي الضامن الروسي والتحالف الدولي ومجلس الأمن الدولي بالوقوف في وجه أطماع تركيا ومشاريعها الاستعمارية.

يشار إلى أن مصادر مطلعة أفادت بمعلومات لوكالتنا عن وجود خطط تركية لشن هجوم يستهدف منطقتي ديرك وشنكال خلال الأيام القليلة القادمة.

(ج)

ANHA