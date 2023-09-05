شيوخ وعشائر الرقة: ستنتصر قواتنا قسد وستعيد الأمن لمناطق دير الزور

تسعى قوات سوريا الديمقراطية لإعادة الأمن والاستقرار لمناطق دير الزور، والقضاء على خلايا داعش والعناصر الإجرامية وتجار المخدرات. لذلك أطلقت عملية "تعزيز الأمن" في 27 آب.

عملية "تعزيز الأمن" التي جاءت بالتنسيق مع وجهاء العشائر في دير الزور، لاقت دعماً ملحوظاً من كافة عشائر وقبائل شمال وشرق سوريا.

وجيه عشيرة الشعيب، الشيخ علي الشعيب، أوضح في تصريح لوكالتنا: "حاول البعض افتعال فتنة في ريف دير الزور ومرادها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإحباط مشروع الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، كون هذا المشروع أثبت النجاح والتنظيم في إدارة نفسه، ولم يرق للمستبدين بالسلطة وشكل خطراً عليهم".

وأكد علي الشعيب: "نحن نقف في صف واحد مع قوات سوريا الديمقراطية التي بوجودها ساد الأمان في مناطق شمال وشرق سوريا، التي دحرت الإرهاب الأخطر في العالم، وخلصت المنطقة من شروره، ولم يمر عهد قط مثل عهد قوات سوريا الديمقراطية، ونستطيع تسميته بالعصر الذهبي".

ودعا الشعيب أهالي دير الزور: "لعدم الانجرار وراء الفتنة، لأننا جميعاً سوريون وأبناء منطقة واحدة، أخوة الشعوب يجب جعلها نصب أعيننا وعدم التفريق بين كردي وعربي وسرياني".

وبدوره، قال شيخ عشيرة الموسى الظاهر عايد الهادي: "ندعو كافة أهلنا في مناطق شمال وشرق سوريا للالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية، هذه القوات التي قدمت أكثر من 14 ألف شهيد في معركتها لدحر إرهاب داعش".

ونوّه الهادي: "اليوم دخل تحرير المنطقة من إرهاب داعش عامه السابع، وهذا إن دل فيدلّ على إننا نعيش بسلام وتفاهم، ولكن هذه الدول والجماعات الخائنة لهذا البلاد في تركيا والسعودية الذين يريدون إشعال نار الفتنة، كون ثورتهم التي نادوا بها باءت بالفشل بسبب التخريب والنهب وسرقة الممتلكات، وهم يقطنون في الخارج ويدعون من هم هنا لقتال بعضهم ليكملوا ما بدأوه من إجرام".

وأوضح الهادي: "قواتنا قوات سوريا الديمقراطية هم أبناؤنا وقوى الأمن الداخلي هم أولادنا، وعلى أهلنا بدير الزور تحكيم عقولهم وضبط نفوسهم وعدم الانجرار وراء الحرب الإعلامية، التي تدعي بأن المعركة بين الكرد والعرب، بل القضية قضية فتنة تسعى لإفشال مشروع الإدارة الذاتية. ستنتصر قواتنا وستعيد الأمن لمناطق دير الزور وستدحر كل المتورطين بهذه الفتنة".

(خ)

ANHA