شيوخ وعشائر الرقة: على أهلنا في دير الزور عدم الانجرار خلف مخططات الأعداء

تجمّع شيوخ ووجهاء عشائر الريف الجنوبي لمدينة الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية ومجالس الشعب في الريف الجنوبي أمام المجلس العام في بلدة رطلة في الريف الجنوبي لمدينة الرقة؛ للإدلاء ببيان وقرئ البيان من قبل شيخ عشيرة الصبخة تركي السوعان، جاء فيه:

"باسم شيوخ ووجهاء وأبناء الخط الجنوبي في الرقة نقف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية التي قدّمت آلاف الشهداء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا ودعم أهالي المنطقة في إدارة ذاتهم ومناطقهم وأسسوا كل ما يضمن ذلك".

أكد البيان "نحن شيوخ ووجهاء أبناء المنطقة نقف جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية في تعزيز الأمن ومحاربة الخلايا التخريبية المرتبطة بالنظام التركي والإيراني والسوري في مساعيها العدائية ضد مشروع الإدارة الذاتية من قبل تلك الأنظمة الديكتاتورية؛ لضرب الاستقرار والأمن عن طريق إشعال الفتنة وضرب مكونات الشعب مع بعضها البعض كما حصل في دير الزور من خلال الخلايا في المنطقة التي تعمل كالبيادق بيد النظام السوري والاحتلال التركي والإيراني وتحركها تركيا متى تشاء وتحاول إجهاض إرادة الشعب في السويداء وحلب والمناطق التي رأت السبيل الوحيد للخلاص من هذه الأنظمة السلطوية هو تطبيق مشروع الإدارة الذاتية".

شدد البيان "على أهلنا في دير الزور بكل عشائرها عدم الانجرار خلف مخططات تصب في خدمة أعداء مشروع الإدارة الذاتية وعدم الوقوف مع الأنظمة التي تسعى لكسر وحدة شعب المنطقة في التعايش السلمي المشترك وتعمل على إعادة الفوضى لتحقيق مآربها، ونؤكد مرة أخرى دعم عملية "تعزيز الأمن" التي تضمن استقرار المنطقة وتضمن كرامة أهلها وتكاتف مكوناتها".

(أم/خ)

ANHA