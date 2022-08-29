شيوخ وأعيان منبج: التقارب بين تركيا وحكومة دمشق هو رقص على دماء السوريين

أدلى اليوم الإثنين، شيوخ وأعيان مدينة منبج وريفها ببيان إلى الرأي العام، قرأه شيخ عشيرة البوبنى الشيخ خالد العجور, بحضور شيوخ وأعيان منبج وريفها، وسط المدينة، بعد الاجتماع التحضيري لتأسيس مجلس الأعيان في منبج وريفها، والذي كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

جاء في البيان: "استمرت الأزمة السورية لهذا الأمد الطويل بفعل المصالح الدولية، الكل يسعى لتحقيق مصالحه في سوريا، حيث نجد أن جميع الألاعيب في الأزمة السورية تدعم أهدافها ومصالحها (المصالح الدولية) ولا تدعم الحل السياسي في سوريا وعلى رأسها تركيا".

وأضاف "تسعى تركيا لعودة العلاقات مع حكومة دمشق وذلك عبر التضحية بالمعارضة السورية التي كانت تركيا الملاذ والداعم لها، فالمعارضة بالنسبة لتركيا تبقى أداة لتحقيق مصالحها في الأراضي السورية، ولذلك من الطبيعي أن تضحي بها الحكومة التركية عند أي خطر يهدد أهدافها التوسعية".

في ختامه أكد البيان "نحن شيوخ ووجهاء العشائر في منبج وريفها ننظر بعين الريبة إلى هذه المغازلة والتقارب بين تركيا وحكومة دمشق ونعتبرها رقصاً على دماء وأشلاء الشعب السوري، بعد كل ما أريق من دماء سورية، وأننا نؤكد أننا بعد اجتماعنا التأسيسي لمجلس الأعيان في منبج وريفها، سنبقى نواة وداعماً أساسياً بجانب الإدارة لحفظ أمن وسلامة منبج وأهلها، من كل ما يحيط بها من ألاعيب وفتن خاصةً تلك التي تعزف على وتر العشائرية والطائفية الاثنية، لضرب حالة التعايش والتآخي بين أطياف مجتمعنا".

(س ع/د)

ANHA