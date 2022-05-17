شيوخ وأعيان إقليم الجزيرة يشددون على ضرورة تشكيل جبهة موحدة ضد الأطماع العثمانية في المنطقة

لا يوفر رئيس الدولة الفاشية التركية مناسبة إلا ويتحدث فيها عن أن تركيا ما بعد عام 2023 لن تكون كما قبله.

وكلما اقترب هذا الموعد زاد أردوغان من انتقاده لاتفاقية لوزان عام 1923، التي وقعت في سويسرا ورسمت الحدود الحالية للجمهورية التركية.

وبموازاة هذا الانتقاد لاتفاقية لوزان لا يتوقف أردوغان وقادة حزبه الحاكم (حزب العدالة والتنمية) عن الحديث عن ضرورة العودة إلى الميثاق الملي (الوطني)، الرافض لحدود تركيا الحالية، والقول إن لوزان أفقدت تركيا مساحات شاسعة من أراضيها ولا بد من استعادتها.

لدى دولة الاحتلال التركي أطماع عثمانية قديمة، فاليوم بدأت تسعى لتحقيق هذه الأطماع عبر هجماتها التي تشنها على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان.

في هذا السياق، تحدث شيخ عشيرة السادة الحياليين، علاء الدين الأحمد، عن هدف دولة الاحتلال التركي بتعاونها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلاً "تشن دولة الاحتلال التركي هجمات على مناطق جنوب كردستان والدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا وتكثف من هجماتها بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكل ذلك يأتي في سياق إعادة أطماعها العثمانية وخلق الفوضى في المنطقة وضرب مشروع الإدارة الذاتية".

وأضاف الأحمد "إن كل هذه الهجمات والاجتياحات التي تشنها دولة الاحتلال التركي تأتي ضمن مخططها العثماني لإعادة ضم الأراضي السورية من الموصل حتى حلب، حسب الاتفاقية التي أُبرمت في عهد أتاتورك وهي اتفاقية الميثاق المللي ".

ما مدى خطورة المشروع التوسعي التركي

ومن جانبه، حذر شيخ عشيرة البني سبعة، حسن سليمان البو خضر، من أن "تركيا ارتكبت عبر تاريخها، أكبر المجازر بحق الكرد، كمجزرة ديرسم. وهذه المجزرة عار على الإنسانية جمعاء، إذ قتلت فيها الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى العديد من المجازر الأخرى التي سعت من خلالها إلى إبادتهم. والعرب أيضاً لم يكن حالهم أفضل من حال الكرد وقتلوا كبارهم وصغارهم بوحشية".

البو خضر أضاف "مخططات تركيا ليست بالجديدة، وهي ما تسعى إلى تحقيقها من خلال هجماتها؛ لاحتلال الأراضي السورية والعراقية من الموصل حتى حلب لتوسيع جغرافية احتلالها، وطمس الهويات الكردية والإيزيدية والقضاء على المشروع الذي طرحه القائد والمفكر أوجلان، وهو مشروع أخوة الشعوب والتكاتف الكردي والعربي وجميع المكونات".

وفي السياق ذاته، أكد شيخ عشيرة كاسكا الكردية، محمد سعيد النايف "على الدولة العراقية أن تعي خطورة ما يحدق بها، وأن الدولة التركية لم ولن تخدم أي بلد إلا وفق مصالحها؛ كاحتلالها لعفرين وقيامها بالتغيير الديمغرافي وطمس الهوية الكردية. وها هو أردوغان الآن يقوم بتكرار السيناريو ذاته في جنوب كردستان".

وذكر النايف أن تركيا اليوم، تقوم بدفع المرتزقة الذين تم تجنيدهم ودعمهم من قبل الدولة التركية إلى خطوط الهجوم ضد مناطق الدفاع المشروع وجنوب كردستان بلباس عسكري تركي وعلم تركي، وقال إن للدولة التركية أهدافاً في سفك الدماء واحتلال الأراضي وتهجير شعوب المنطقة. مشدداً على ضرورة الحذر من سياسات دولة الاحتلال التركي، والحفاظ على ما حققته شعوب المنطقة من أمن وأمان".

وطالب شيوخ العشائر العربية والكردية في إقليم الجزيرة "جميع المكونات بالتكاتف لردع الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطقنا، ويجب أن نكون يقظين؛ للوقوف في وجه هذه الهجمات معاً، فبوحدتنا وقواتنا سنتصدى لهجمات العثمانية الجديدة."

(ك)

ANHA