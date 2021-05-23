شيوخ دير الزور: الإدارة الذاتية من الشعب وللشعب وهي الحل الوحيد للخروج من الأزمة

وفي الوقت الذي تعتزم فيه حكومة دمشق إجراء الانتخابات الرئاسية دون أي إصلاح يذكر وتهميش وإقصاء لأهم المكونات السورية، تجدد عشائر دير الزور دعمها ووقوفها إلى جانب الإدارة الذاتية في وجه كل التحديات والفتن التي تحوكها لها بعض الأطراف، ومقاطعتهم التامة لأي انتخابات تجري أو دستور يوضع دون مشاركة الإدارة الذاتية.

وجيه عشيرة الجعادله في دير الزور صبار عيفان الحسين أشاد خلال لقاء لـ ANHA معه، بمنجزات الإدارة الذاتية خلال السنوات التي تلت تحرير المنطقة من داعش، والاستقرار والأمن الذي ساد المنطقة بعد سنوات طويلة من الفوضى والانفلات.

وأوضح الحسين أن تواصل الإدارة الذاتية ومؤسساتها المباشر مع المواطنين، خلق جو من الديمقراطية والمساواة، خاصة بعد إشراك كافة المكونات في الإدارة وصنع القرار دون أي تهميش أو إقصاء، وسماع الإدارة لآراء الشعب والنزول عند مطالبه بالنسبة لبعض القرارات التي لاقت رفضًا شعبيًّا.

كما وأشاد الحسين بصمود الإدارة الذاتية والاستمرار بعملها رغم كافة التحديات التي تواجهها والمؤمرات التي تحاك ضدها سواء من داعش أو حكومة دمشق أو تركيا ومرتزقتها، وعلى الرغم من حصارها وقلة إمكاناتها، حيث اعتبرها سابقة لم تشهدها المنطقة من قبل.

ومن جهته، وصف الوجيه في عشيرة الشعيطات كبرى عشائر ريف دير الزور الشرقي، عبد الرحمن الدغيفج؛ الإدارة الذاتية بالمعادلة الصعبة والقوة الحقيقية في المنطقة والتي لا يمكن لأحد أن ينكر تنظيمها العسكري والإداري والسياسي.

وأكد الدغيفج أن نموذج الإدارة الذاتية ومشروعها يمكن أن يعتمد كأساس للحكم في كل دول العالم، لما يحمله المشروع من تنظيم وديمقراطية من خلال إشراك كل المكونات في الإدارة وصنع القرار والتواصل المباشر مع المواطنين دون أي حواجز تنظيمية أو بيروقراطية في العمل.

وأشار الدغيفج إلى التنظيم الذي شهدته المنطقة بعد التعرف وتطبيق نظام المجالس المحلية والكومينات وحكم الشعب نفسه بنفسه، خاصة بعد سنوات طويلة من الحرب والتهميش لمكونات المنطقة من قبل الفصائل المرتزقة والأنظمة التي توالت على حكم المنطقة.

وعن الانتخابات الرئاسية التي تعتزم حكومة دمشق إجراءها خلال الأيام القليلة القادمة أكد كل من صبار عفيان الحسين وعبد الرحمن الدغيفج، مقاطعة العشائر العربية لها، وشددا على أن أي انتخابات أو أي قرار يخص مستقبل المنطقة مرفوض تمامًا دون إشراك الإدارة الذاتية في صنعه، وأن الإدارة الذاتية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي طال أمدها.

كما أشاد الشيوخ بموقف الإدارة الذاتية التي لبت فيه مطلب الشعب بإلغاء القرار 119 القاضي برفع سعر المحروقات، مؤكدين أنه لا يدل إلا على أن الإدارة الذاتية للشعب ومن الشعب.

وطالبوا المجتمع الدولي بالاعتراف بالإدارة الذاتية وزيادة دعمها لترقى بالمنطقة إلى مصاف الدول المتقدمة.

( ف ع/ مـ )

ANHA