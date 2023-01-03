شيوخ عشائر عربية تعليقاً على الاجتماع الثلاثي: لن نسمح بضرب مشروعنا

بهدف تحقيق التقارب والتطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، عُقِدَ اجتماع ثلاثي في العاصمة الروسية موسكو، ضم وزراء دفاع دولة الاحتلال التركي، وحكومة دمشق، وروسيا.

وقد لاقى هذا الاجتماع ردود أفعال رافضة من قبل السوريين.

بهذا الصدد قال شيخ عشيرة الغانم العلي، علي الطائي، "إن الاجتماع الذي عُقد بين وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا هو ضد الإدارة الذاتية واستمرار لسفك الدم السوري؛ لأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية هي مَن حررت هذه المناطق من رجس الإرهاب الداعشي".

وأضاف "ندين ونشجب هذا الاجتماع ونرفض أي تدخل خارجي في أراضينا؛ لأن سوريا هي لكل السوريين وكل مواطن سوري له الحق في الأراضي السورية، أما روسيا وتركيا فتطمعان بخيرات سوريا سواء من نفطها أو زراعتها، ولم يعملا يوماً لخدمة الشعب السوري".

ولفت علي الطائي "بدل من أن يجتمع النظام مع روسيا وتركيا لما لا يجتمع مع السوريين والإدارة الذاتية، بالرغم من أن الإدارة تصرح دائماً بأنها منفتحة على الحوار وتؤمن بالحل السياسي للأزمة السورية".

بدوره أكد وجيه عشيرة النعيم، الشيخ نوري النوري "هذا الاجتماع ليس لمصلحة الشعب السوري، إنما لسفك المزيد من الدم السوري. أين ذهبت الدماء السورية، أين ذهب الشعب السوري كلهم الآن لاجئون بسبب التدخل الروسي والتركي في سوريا".

وتساءل "أين حكومة دمشق من المهجرين الذين يعانون في المخيمات والذين خرجوا من ديارهم مجبرين؟" وأضاف "الآن نشاهد حكومة دمشق تضع يدها بيد قاتل السوريين الجزار أردوغان، ونحن شيوخ ووجهاء عشائر الرقة لا نقبل بهذا الاجتماع لأنه ضد الشعب السوري، والذين اجتمع معهم هم أيضاً أعداء الشعب السوري".

في ختام حديثه بيّن، نوري النوري، أن "هدف الاجتماع هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، لكن بتكاتفنا مع بعضنا البعض لن نقبل ولن نسمح لأي جهة أن تضرب مشروعنا".

(خ)

ANHA