شيوخ عشائر الطّبقة: نؤكّد على الوحدة الوطنيّة الّتي تمثّلها قسد والإدارة الذّاتيّة

واستقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي صباح اليوم (٢٢ حزيران ٢٠٢٠) وفداً من شيوخ عشائر الطبقة.

وضمّ الوفد كلّاً من السادة: الشيخ حامد الفرج شيخ عشائر الولدة، الشيخ فواز البيك شيخ عشيرة السخانة، الشيخ حسين الراشد شيخ عشيرة البوخميس، الشيخ عبد اللطيف الفرج من وجهاء عشيرة الناصر، الشيخ فيصل الجمعة من وجهاء عشيرة البومسرّة، الشيخ عبد الرحيم الجدوع شيخ عشيرة النعيم، الشيخ عبد الله المضحي من وجهاء عشيرة البكارة، الشيخ حميد العمالة شيخ عشيرة الوهب، الشيخ عبدالكريم الهواش من وجهاء عشيرة العجيل، الشيخ عزيز الفياض من وجهاء عشيرة الوهب، الشيخ أحمد الكنو شيخ عشيرة الكنو، الشيخ زعيتر الزعيتر شيخ عشيرة العجيل، الشيخ جمال حنيطل من مكتب علاقات الإدارة الذاتية في الطبقة، الشيخ تيسير العفاد موفداً من شيخ عشائر الفدعان وممثلاً للبدو، الشيخ نايف الضيف شيخ عشيرة البوجابر والشيخ مهيدي الصالح شيخ عشيرة الحويرات.

شيوخ العشائر الذين استقبلهم القائد العام تداولوا الواقع المعيشي للناس وسُبل دعم المواطنين وتحسين ظروف العيش لاسيّما بعد دخول قانون قيصر للعقوبات حيز التنفيذ وانهيار سعر صرف الليرة السورية، حيث طرحت جملة من المقترحات لدعم القطاع الزراعي ودعم سياسة الاعتماد على الذات.

كما تداول الوجهاء مع القائد العام تطوّرات الوضع السياسي في سوريا، وأكّدوا على العيش المشترك والعمل للوصول سوريا إلى حل سياسيّ يضمن حقوق كل المكوّنات في إطار بناء نظام سياسي ديمقراطي لا مركزي يعتمد التوزيع العادل للثروة الوطنية ومبدأ تكافؤ الفرص واستقلالية القضاء وبناء جيش محترف يحمي الحدود ويضمن السلامة الوطنية.

وجهاء العشائر وخلال لقائهم أكّدوا على دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية، وقالوا إنّ عشائر الطبقة هم جزء لا يتجزّأ من الإدارة الذاتية، وسيبذلون كل جهودهم لترسيخ مبادئ وقيم هذه الإدارة في العيش المشترك.

كما عبّر الوجهاء عن استنكارهم للاحتلال التركيّ لأجزاء واسعة من سوريا، وأكّدوا على النضال والكفاح حتى تحرير كل شبر من سوريا وطرد الغزو التركي.

بدوره أطلع القائد العام وجهاء الطبقة على آخر المستجدات السياسية والعسكرية المتعلّقة بالشأن السوري عموماً و شأن شمال وشرق سوريا خصوصاً.

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