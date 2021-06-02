شيوخ عشائر الطّبقة تدين الأعمال التّخريبيّة ضدّ الإدارة الذّاتيّة في منبج

وألقى شيوخ ووجهاء العشار في منطقة الطبقة بياناً بخصوص الأحداث الأخيرة التي جرت في مدينة منبج، قرئ من قبل شيخ عشيرة السخنة فواز البيك، وجاء في نصّ البيان، ما يلي:

"ما نشهده اليوم من أحداث تجري في مدينة منبج من اعتداءات مسلّحة وتخريب ممنهج في المؤسّسات العسكرية والمدنية، وإشهار السّلام في وجه قوى الأمن الداخلي والقوات العسكرية هدفه إثارة الفتنة في المنطقة".

وأضاف البيان: "إنّ ضرب الأمن والأمان والاستقرار في مدينة منبج وذلك بحجّة الدفاع الذاتي، فهناك الجهات والمجالس المعنية تعمل على تعديل القوانين، ولكن هذه الأعمال التخريبيّة مرتبطة بأجندات خارجية قولاً واحداً، لأنّنا نحن في شمال وشرق سوريا لا نحمل هذه الأخلاق ولا هذه الأفعال".

وأدان البيان: "نحن كشيوخ ووجهاء العشائر ندين هذه الأعمال التخريبية ضد الإدارة في منبج ولا نقبل بأي تصريح أو أي بيان يحضّ على التخريب وإثارة الفتن والنعرات الطائفية في المنطقة".

وأكّد البيان في ختامه: "إنّنا شيوخ العشائر سنقف صفّاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية وإدارتنا الذاتية، وسنبقى نحارب حتّى طرد المحتلّ من أراضينا".

(س ك/إ)

ANHA