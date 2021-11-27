شيوخ عشائر الطبقة: إذا كان هناك حزب ضمن لوائح الإرهاب فيجب أن يكون حزب العدالة والتنمية

ويصادف الـ27 من شهر تشرين الثاني الذكرى السنوية الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، وتأتي هذه المناسبة وسط إبقائه ضمن "لائحة الإرهاب"، وقد لاقى هذا الإجراء استياء شعبياً بين جميع مكونات والشعوب الحرة.

وخلال لقاءات لوكالتنا مع شيوخ ووجهاء العشائر في الطبقة، أكدوا رفضهم لهذا الإجراء المجحف بحق حزب العمال الكردستاني وطالبوا بإعادة النظر فيه.

الشيخ عايد الهادي، شيخ عشيرة الموسى الظاهر، قال "خلال السنوات الماضية، استطاع حزب العمال الكردستاني أن يجني ثمار ما ضحى من أجله في وجه الرأسمالية ونظام الدولة السلطوية، من خلال انتهاجه لمشروع الأمة الديمقراطية ونشره بين عديد الشعوب في المنطقة، وطبقته هذه الشعوب على أرض الواقع، فحقق لها مكتسبات عديدة ولبّت العديد من طموحاتها في طريق الحرية والديمقراطية".

إذا وجِدَ مجتمع دولي منصف فيجب أن يكون AKP في صدارة لوائح الإرهاب

ونوّه الشيخ عايد الهادي إلى "أن هذا الإنجاز لم ينلْ رضا القوى الرأسمالية، وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي، فعمدت هذه الدول إلى إفشال مشروع حزب العمال وإيقاف نضاله من خلال تشويه سمعته وإظهار صورة مشينة عن أهدافه، من خلال إدراجه على لائحة ما تسمى "قائمة الإرهاب".

وأكد الشيخ عايد الهادي "أن الإرهاب الحقيقي في يومنا الحالي يتمثل في جرائم ما يسمى حزب "العدالة والتنمية" التركي المستمرة، فهو أول من صدّر الإرهاب والمرتزقة لنشر الفوضى والفتن بين الشعوب الباحثة عن الحرية، فإذا كان هناك مجتمع دولي منصف يجب أن يكون حزب "العدالة والتنمية" في صدارة لوائح الإرهاب العالمي".

وطالب شيخ عشيرة الموسى الظاهر، عايد الهادي "جميع القوى المنادية بالديمقراطية بالتحرك ضد مصالح الدول الرأسمالية وإزالة حزب العمال الكردستاني من هذه القائمة التي لا تمت له بصلة".

ميلاد حزب العمال الكردستاني من أعظم المناسبات

بدوره بارك الشيخ, ياسر الربيّع, شيخ عشيرة المشارفة الذكرى الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، هذه المناسبة التي اعتبرها من أعظم المناسبات التي تحتفل بها جميع الشعوب الحرة.

وبهذه الذكرى، ناشد الشيخ ياسر الربيع "المجتمع الدولي, عدم إبقاء اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" كونه الحزب الوحيد الذي ضحى بكل ما يملك للتصدي للإرهاب وشارك في تخليص الشعوب من مفهوم السلطة والعبودية".

وأشار الشيخ ياسر الربيّع خلال حديثه إلى إنه "إذا كانت هناك قائمة إرهاب، فيجب أن يندرج حزب "العدالة والتنمية" تحت لوائحها، بعدما هَجّر وقتل وشرد الملايين، وسط تخاذل دولي ودون اتخاذ أي إجراء بحقه".

وطالب الشيخ ياسر الربيّع في ختام حديثه "جميع الأطراف السياسية الديمقراطية بالانضمام إلى الدول التي تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب", مجدداً "مطالبته بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية كونه من أوائل المؤسسين لهذه المنارة".

يجب التحرك لمحو اسم حزب العمال من قائمة الإرهاب المجحفة بحقه

في حين هنّأ الشيخ عبد الرحمن الجدوع, شيخ عشيرة النعيم، المناسبة على جميع من يناضل لنشر فكر الأمة الديمقراطية، وفي مقدمتهم القائد أوجلان.

وشدد الشيخ, عبد الرحمن الجدوع "ننفي نفياً قاطعاً ما تروج له العديد من الدول الرأسمالية والدولة الفاشية التركية عن حزب العمال الكردستاني على أنه حزب "إرهابي"، بعدما شاهدنا الاختلاف على أرض الواقع من محاربةٍ للإرهاب وتحقيق للمكتسبات وتأمين للحرية والعدل والمساواة لشعوب المنطقة".

وعوّلَ شيخ عشيرة النعيم، عبد الرحمن الجدوع، في ختام حديثه "على جميع الدول التي تدعي الديمقراطية أن تتحرك لمحو اسم حزب العمال من هذه القائمة المجحفة بحقه".

(ف)

ANHA