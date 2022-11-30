شيوخ عشائر الطبقة: علينا التكاتف مع قسد لمواجهة تركيا

تتواصل ردود الفعل المنددة بصمت القوى الدولية إزاء الجرائم المتواصلة لدولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا.

حيث شجب شيخ عشيرة البو خميس في الطبقة، حسين الراشد، "موقف الدول التي تعتبر نفسها ضامنة لعملية السلام في المنطقة، والتي أصبحت تغض الطرف بشكل متعمد عن الهجمات الوحشية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا".

معتبراً أن "موقف القوى الدولية والدول الضامنة تجاه الأزمة السورية والحرب على شمال وشرق سوريا، ضوء أخضر لدولة الاحتلال التركي لشن هجماتها على المنطقة ومتابعة لاحتلالها وقضمها المزيد من الأراضي السورية".

مشدداً "إذا استمرت هذه الدول في دور المتفرج؛ عليها الخروج من المنطقة".

وأكد الراشد في ختام حديثه أن "هذه الهجمات لن تزيدنا إلا إصراراً على المقاومة وتعزيز جبهتنا الشعبية الداخلية، والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا؛ لصد هذا العدوان السافر على أراضينا".

كما أكد شيخ عشيرة البو مسرّة، فيصل الجمعة "أنه لا يجب الاعتماد على الدول التي تدعي حفظ الأمن والسلام، لأنها هي التي تساعد وتبيح لدولة الاحتلال التركي الحرب على شمال وشرق سوريا".

مشيراً إلى أن "هذه الدول لا يمكن التعويل عليها في أي شيء؛ لأنها تسعى وراء مصالحها وغايتها، وهذه القوى جميعها تشترك في الهدف الاحتلالي والتوسعي ذاته، لذلك عليها مغادرة المنطقة بشكل فوري".

وشدد الجمعة في ختام حديثه، على ضرورة "التكاتف مع قوات سوريا الديمقراطية لصد عدوان وإرهاب دولة الاحتلال التركي وحماية أرضنا وسائر الأراضي السورية".

(خ)

ANHA