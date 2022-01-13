شيوخ عشائر الطبقة: التكاتف الشعبي خير سلاح لمواجهة خطر المخططات التركية

جاء ذلك خلال بيان، أصدره شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة؛ رداً على ازدياد وتيرة الهجمات التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي أراضي شمال وشرق سوريا.

البيان قُرئ أمام مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة، من قبل شيخ عشيرة البو خميس، حسين الراشد، وجاء في مستهله:

"تقف مدينة الطبقة اليوم، تنديداً بالإجرام الأردوغاني على شمال وشرق سوريا، ومن هذه المدينة نقول للفاشية التركية والعالم أجمع؛ مهما ازدادت وتيرة هجماتكم على أراضينا، سنقاوم وندافع بكل ما أوتينا من قوة بتضامن وتكاتف جميع مكوناتنا في صد الاحتلال والذود عن أرضنا".

وأكد شيوخ ووجهاء العشائر خلال البيان، على وجوب تلاحم السوريين "يتوجب علينا نحن السوريون الاتحاد والتلاحم وتوحيد كل القوات لنكون صفاً واحداً لمواجهة جميع الأخطار المحيطة بنا، لأننا بتفرقنا سنكون لقمة سائغة لكل معتدٍ كأردوغان ومرتزقته، وندعو كل السوريين الذين يخدمون مصالح الاحتلال التركي بالعودة إلى واقعهم وإلى هويتهم السورية".

وأضاف البيان "كلنا يعلم أن سياسة الاحتلال التركي هي اجتزاء الأراضي وسلخها، وهذه الفعائل لا تدل على أنها لمصلحة أبناء سوريا، بل هي دليل واضح على سياسة وحيدة فقط، وهي فرض سياسية التتريك على الأرض السورية كي يسهل على المحتل التركي سلخها عن الجغرافية السورية كما فعل في لواء اسكندرون في الماضي".

في الختام، شدد البيان على "جميع أبناء الشعب السوري عامة، وشمال وشرق سوريا خاصة، أن يدركوا هذه اللعبة الخبيثة التي يلعبها أردوغان، لأن سوريا للجميع ومن واجبنا أن ندافع عن كل ذرة تراب من أراضيها لصد سياسية الاحتلال وسلخ الأراضي".

(ع ص/ك)

ANHA