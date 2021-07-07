شيوخ عشائر الرقة يستنكرون الجريمة الشنيعة بحق عيدة السعيدو

وتجمع العشرات من شيوخ ووجهاء عشائر الرقة أمام مبنى مجلس الرقة المدني للإدلاء بالبيان إلى الرأي العام,، مطالبين ديوان العدالة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمحاكمة مرتكبي الجريمة أقصى العقوبات.

وقرئ البيان من قبل وجيه عشيرة الشبل عمار الحامي وجاء في نصه:

"نحن أهالي وشيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة ندين ونستنكر الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة الحسكة والتي ذهب ضحيتها إحدى فتياتنا القاصرات".

وتابع البيان "هذه الجريمة التي تعد جريمة بحق المجتمع والإنسانية وتتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليد مجتمعنا التي هي محط تقديرنا الدائم واعتزازنا".

وأوضح البيان "إن ما نشهده اليوم من جرائم ترتكب بحق النساء والأطفال هي دخيلة على مجتمعنا وموروثنا الديني والثقافي إنما تسعى إلى تفكيك بنية المجتمع الذي كان ولا يزال يمتاز بالأصالة والأخلاق الحميدة والشرف والعزة والكرامة".

وطالب البيان "في ذات الوقت فإننا نطالب دواوين العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الوقوف على هذه الجرائم وإنزال أشد وأقسى العقوبات بحق مرتكبيها لأنها جرائم تؤثر على الشعور الاجتماعي وتمس السلم الأهلي في المنطقة بشكل عام".

(خ ج/د ج)

ANHA