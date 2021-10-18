شيوخ عشائر الرقة يهنئون الشعب بتحريرها من داعش ويطالبون بإخراج الاحتلال التركي

وحررت قوات سوريا الديمقراطية مدينة الرقة بشكل كامل من مرتزقة داعش بتاريخ 17 تشرين الأول 2017، ليتم الإعلان عن هذا النصر في الـ 20تشرين الأول 2017.

وفي هذا الصدد أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة ببيانٍ، قرئ من قبل شيخ عشيرة العلي، رمضان الرحال.

وأشاد البيان بتضحيات قوات سوريا الديمقراطية التي حررت الرقى "نهنئ شعبنا بمناسبة قدوم الذكرى السنوية الرابعة لتحرير مدينة الرقة وريفها من رجس إرهاب داعش الذي استطعنا بسواعد وتضحيات ودماء قواتنا قوات سوريا الديمقراطية من دحره وهزيمته شر هزيمة لتحرير الأرض والعرض".

واستذكر البيان "قدمنا كوكبة من الشهداء والجرحى لينعم شعبنا بالحرية والاستقرار الذي سلب منه، حيث عاش شعبنا مدة من الزمن، مليئة بالويلات والقتل على يد الإرهاب وتدمير الفكر المجتمعي والديمقراطي".

مضيفاً بالقول: "نحتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة ونؤكد للعالم أننا رعاة للسلام وليس للحرب. نحن نسعى لأن نبني هذا البلد، ونكون أحراراً ونعلم أبناءنا والأجيال القادمة ثقافة المحبة والوفاء والفكر الصحيح والمساواة بما يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا التي نفتخر بها".

وطالب البيان "ومن هذا المنبر نطالب المجتمع الدولي بالوقوف وقفة جدية ضد الانتهاكات والممارسات الإرهابية التي يمارسها الاحتلال التركي ونطالب بخروجه من أراضينا التي استحلها بسفك الدماء والتدمير وقتل الأبرياء العزل، ونطالب بخروجه دون رجعة ليعود أهالينا إلى أراضيهم التي سلبت منهم الذين ذاقوا ويلات اللجوء والحر اللاذع والبرد القارس".

واختتم البيان "نتقدم بالشكر لقواتنا العسكرية قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية على أمن هذا البلد والمحافظة على السلم الأهلي تحية لإدارتنا السياسية والعسكرية عاشت قوات سوريا الديمقراطية عاشت الإدارة الذاتية الديمقراطية".

(خ ج/س ر)

ANHA