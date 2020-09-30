تُستهدف مناطق شمال وشرق سوريا من حين لآخر بالعديد من المؤامرات التي تُبيّن العداوة الدفينة لدى بعض الحكومات الإقليمية ضد وحدة وتكاتف مختلف مكونات شمال وشرق سوريا أولًا، ومشروعها الديمقراطي الذي بات يُرسخ دعائمهُ بمشاركة جميع أبناء تلك المكونات ثانيًا.

′علينا التكاتف لإفشال المخططات التي تستهدف ما حققناه′

شيوخ العشائر العربية في الرقة دعوا في لقاء أجرته معهم وكالتنا "جميع المكوّنات إلى التكاتف والتلاحم والتقارب، لإفشال أي مخطط يُبيت في الظلام لنسف ما تم تحقيقهُ على كافة الصعد في شمال وشرق سوريا".

حيث عدّ شيخ عشيرة السبخة محمد تركي السوعان أنّ "المرحلة التي تمر بها المنطقة الآن هي مرحلة حساسة وتتطلب مزيدًا من التلاحم والوعي لما يحاك للمنطقة، منوهًا إلى أن العديد من المشاريع التي يتم صياغتها إن كان من الحكومة السورية المدعومة إيرانيًّا وروسيًّا أو من قبل حكومة أردوغان التي لم يشف حقدها ما احتلتهُ من أراض".

وناشد الشيخ محمد تركان السوعان "جميع المكونات بضرورة التكاتف والوقوف خلف القيادة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والانخراط الفعّال في مؤسسات الإدارة الذاتية وترسيخ دعائمها".

وبدوره أكّد وجيه عشيرة العلي الشيخ رمضان الرحال أنّ "الوحدة المجتمعية بين العرب والكرد وباقي مكونات شمال وشرق سوريا ليست وليدة اللحظة، إنما هي ضاربة في القدم، حيث عاش العرب والكرد أخوة وجيران على مدى قرون طويلة".

وشبه الشيخ رمضان الرحال "أخوة مكونات شمال وشرق سوريا بالجسد الذي يواجه عدّة أمراض وأخطرها الغزو التركي، والمطلوب من هذا الجسد المقاومة لمواجهة تداعيات هذه الأمراض".

ووجه شيوخ عشائر الرقة رسالة خاصة للشباب، طالبوهم فيها بالوعي الكامل للمرحلة الراهنة، وأنّ يبتعدوا عن الظواهر الاجتماعية السلبية الهدّامة مثل المخدرات التي تقف وراءها أجندات قذرة تستهدف الشباب أولًا كونهم الأمل الوحيد في بناء سوريا المستقبل.

(ك)

ANHA