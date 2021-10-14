شيوخ عشائر الحسكة وتل براك يؤكدون عبر بيان تكاتفهم مع المؤسسات الأمنية

أدلى اليوم، العشرات من الشيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في مقاطعة الحسكة وناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، بصدد ما شهدته ناحية تل براك من محاولة افتعال شغب وفوضى خلال الأسبوع الماضي.

وقرئ البيان من قبل المدرس عامر محمود الجدوع، من أبناء عشيرة البو خطاب، في مكتب التنسيق لقوى الأمن الداخلي بالمدينة، بمشارك كبيرة من وجهاء وعشائر الحسكة وتل براك.

ووجاء في البيان "كانت ولا تزال مناطقنا منبع الشهامة والكرامة والعزة والشموخ ودفع الضغينة والحقد والكراهية، إن التلاحم والتكاتف والأخوة هي تعاليم كل الأديان وثقافة كل القبائل والعشائر الموجودة في وطننا الحبيب، بكافة مكوناته وطوائفه ولغاته".

وأكد البيان على تلاحم وتكاتف قوى الأمن الداخلي والعشائر في وجه كل المخربين والعابثين، "الذين حاولوا ضرب وحدة الدم، التي كانت نتاج دماء طاهرة ومقاومة كبيرة للعشائر العربية والكردية وكافة مكونات شعبنا لطرد الإرهاب والحفاظ على وحدة الأرض".

وأضاف البيان "إننا نعيش معاً لحظات مصيرية يحاول فيها كل عدو وطامع بخيرات أرضنا بث الفتنة وضرب الاستقرار في المنطقة، كانت آخر محاولاتهم التهجم على قوى الأمن الداخلي في بلدة تل براك".

ولفت البيان إن قوام هذه القوى مشكل من أبنائهم وبناتهم، قائلاً " قوامها أبنائنا وبناتنا، نحن شيوخ ووجهاء العشائر نقف بجانب قواتنا الأمنية الذين حموا المنطقة من الإرهاب، وحققوا الأمن والأمان، وكانوا ولا زالوا الدرع الحصين في وجه الأعداء والمغرضين، والعيون الساهرة على أمن الوطن وسلامة المواطن".

وأوضح شيوخ العشائر والوجهاء عبر البيان "أن كل من يحاول بث سمومه ونشر الأكاذيب والتحريض فنحن منه براء لأن مَن يحرض على القتل والتخريب يرهن نفسه للأعداء الذين يطمحون للنيل من إرادة الشعب ووحدته وتكاتفه ضد الديكتاتورية والاقصاء والتهميش الذي عانت منه مناطقنا لأعوامٍ طوال".

واختتم بيان العشائر بالتأكيد على التكاتف والتلاحم، "سنبقى كتفاً بكتف ويداً بيد حتى ينتشر السلام في كافة المناطق ويعيش أبناء شعبنا بحرية وكرامة ونسيان سنين الهوان والنكران والقضاء على كل من يحاول النيل من مكتسبات الثورة والشعب".

(بـ ر/ أ م)

ANHA