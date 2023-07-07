شيوخ العشائر العربية: سنقف سداً منيعاً في وجه مخططات الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي في شن هجماتها على شمال وشرق سوريا، مرتكبةً أبشع المجازر بحق أبنائها.

وفي هذا السياق، قال شيخ قبيلة بني سعيد فهد شلاش: "بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية، صعّد هجماته على شمال شرق سوريا؛ ليستكمل مخططه ومطامعه العثمانية الخبيثة في قضم المزيد من الأراضي السورية، وكسر إرادة الشعب في شمال شرق سوريا".

وأوضح فهد شلاش: "يسعى أردوغان إلى إعادة إحياء العثمانية، وشعاره احتلال حلب وصولاً إلى الموصل لرسم خرائط (الميثاق الملّي) المزعومة، فكل المؤشرات والمعطيات تشير إلى أنه يتذرع بحماية ما يسمى الأمن القومي، في سبيل تحقيق أهدافه الاستعمارية في المنطقة".

بيّن شلاش أن: "دولة الاحتلال التركي ما زالت ترتكب أبشع الجرائم بحق الأهالي في المناطق المحتلة، وغيّرت أسماء المدن والساحات والقرى فضلاً عن رفع أعلامها، وفرضت عملتها ولغتها، ولا تكتفي بذلك؛ بل تسعى إلى إبادة شعب المنطقة".

وأشار شلاش إلى أن: "الاحتلال التركي حصل على الضوء الأخضر من روسيا، وأمريكا، وفتح المجال الجوي لاستهداف شمال شرق سوريا بالطائرات المسيّرة، ونحن بدورنا نحمّل المسؤولية للتحالف الدولي وروسيا وأمريكا، ما تشهده شمال شرق سوريا من جرائم وانتهاكات من قبل دولة الاحتلال التركي بحق شعب المنطقة، ونطالبها باتخاذ موقف صارم والخروج عن صمتها".

وأكد فهد شلاش: "سنقف سداً منيعاً في وجه كافة مخططات دولة الاحتلال التركي الفاشي، وسندافع عن أرضنا حتى آخر قطرة دم".

من جانبه، أكد شيخ عشيرة بني العصيدي محمد صادق العصيدي أن: "أردوغان لجأ إلى عدة أساليب قذرة آخرها تصعيد الهجمات بالطائرات المسيّرة واستهداف الأبرياء في شمال شرق سوريا بشكل مباشر، في خرق صارخ لكافة المواثيق الدولية ومعاهدات وقوانين حقوق الإنسان".

وبيّن أن: "صمت روسيا والولايات المتحدة حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي بحق الشعب السوري يؤكد على وجود اتفاقات فيما بينها، وتشجع دولة الاحتلال التركي على تقسيم الأراضي السورية، وتماديها في ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعب المنطقة".

وأوضح الشيخ محمد صادق العصيدي "مهما امتلكتم من طائرات مسيّرة وأسلحة حديثة، فسنبقى صفاً واحداً، مقاومين في وجه كافة انتهاكات دولة الاحتلال التركي، ولن نتخلى عن أرضنا الذي ارتوت بدماء أبنائنا الشهداء".

(د)

ANHA