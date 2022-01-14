شيراز حمو: عندما يرون قوة حرية الشعوب فإنهم يصعّدون العزلة في إمرالي

لا ترِدُ أية أخبارٍ أو معلوماتٍ عن القائد عبدالله أوجلان منذ ٢٥ آذار ٢٠٢١ الماضي. ويتزايد السخط وردود الفعل المنددة من قبل الشعب الكردي وأصدقائه مع مرور الوقت.

وينظّم الشعب الكردي وأصدقاؤه والمطالبين بالحرية والمدافعون عنها في كل جزءٍ من أجزاء كردستان الأربعة وخارجها فعالياتٍ مناهضةٍ لهذه العزلة المطلقة.

حول هذا الموضوع تحدثت الرئيسية المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو لوكالتنا.

'هناك عزلةٌ مطلقةٌ في إمرالي'

أشارت شيراز حمو إلى العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وقالت "منذ ٢٢ عاماً والقائد عبدالله أوجلان يخضع لعزلةٍ مطلقةٍ وتامة. ذات القوى التي نفّذت مؤامرة ١٥ من شباط على الشعب الكردي تقوم اليوم بفرض العزلة المطلقة وأساليب التعذيب المنافية لحقوق الإنسان، على القائد عبدالله أوجلان. يُدار النظام في إمرالي من قبل القوى المهيمنة وتكتفي الدولة التركية بالموافقة على قراراتهم ، إنهم يريدون القضاء على الشعب الكردي بشخص القائد أوجلان".

وأوضحت شيراز حمو أن نهج مقاومة الشعوب متواصلٌ اليوم بشخص القائد عبدالله وتابعت "تعرضت الشعوب المضطهدة لظلمٍ واستبدادٍ كبيرٍ من قبل الدول المهيمنة على مرّ التاريخ وإلى الآن. إلّا أن نهج الشعوب أيضاً قاوم ظلم الحكومات على الدوام. وأصبحت فلسفة القائد عبدالله أوجلان منبعاً للحياة الحرّة من أجل حرية الشعوب ولهذا تُعدّ فلسفة القائد عبدالله أوجلان طريقاً للحل والديمقراطية للشعوب المضطهدة".

'النهج الجديد وطريق الحل'

وتابعت شيراز حمو حديثها قائلةً "يعتبر نهج القائد عبدالله أوجلان نهج حركة الحرية نهجاً جديداً بالنسبة للشعوب المضطهدة. تُعدُّ مرافعات القائد أوجلان شعاعاً وأملاً جديداً بالحياة الحرّة بالنسبة للشعوب المضطهدة. لهذا فإن هذا الشعاع الجديد والأمل الجديد يثيران استياء القوى المهيمنة والحاكمة. عندما يرون قوة حرية الشعوب هذه حول القائد عبدالله أوجلان فإنهم يصعّدون العزلة في إمرالي وعلى دعاة الحرية أكثر".

وتابعت شيراز حمو حديثها مؤكدةً على أنّ حكومة حزب العدالة والتنمية تعيش أزمةً كبيرةً وقالت "إنّ حكومة حزب العدالة والتنمية والدولة التركية تعيشان انهياراً كبيراً. ولهذا يسعون خلال هذا العام الجديد إلى إنقاذ أنفسهم من هذا الانهيار عن طريق الحروب وعمليات الإبادة والقتل. مقاومة الشعب الكردي التي تجري في شخص القائد أوجلان ودعاة الحرية ستُنهي الحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وتقضي عليها".

وذكرت حمو في ختام حديثها أنّ مهجّري عفرين وأهالي الشهباء يستمدون قوة المقاومة من قوة مقاومة القائد أوجلان وأضافت "نحن كنساء عفرين المهجّرات نستمدّ العزم وقوة مقاومتنا من الفلسفة الحرّة المتجسدة في شخص القائد أوجلان من أجل الشعوب والنساء. إننا كمهجّري عفرين ونسائها ذقنا طعم الحرية ولن نتوقف حتى نحرر القائد أوجلان ومدينتنا عفرين وسنقاوم ونناضل ونطلق الفعاليات خلال العام الجديد أيضاً".

(ر)

ANHA