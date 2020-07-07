شيراز حمو: على نساء العالم توحيد رؤاهن ومساندة ثورة شمال وشرق سوريا

وفي لقاء مع وكالتنا بيّنت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لإقليم عفرين أن سياسة الاحتلال التركي توضح مدى سعيه إلى تطبيق الميثاق الملي.

وتعرض أحد منازل المدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، لقصف طائرة مُسيّرة للاحتلال التركي، أسفر عن استشهاد 3 نساء بينهن عضوتي منسقية مؤتمر ستار.

شيراز حمو أفادت بخصوص ذلك، أن الدول التي تحاول فرض هيمنتها على منطقة ما، تقوم بداية باستهداف إرادة المجتمع، وخاصة إن كان مجتمعًا منظمًا.

وأضافت: يحاول الاحتلال تطبيق هذه الهيمنة على المرأة في شمال وشرق سوريا لفرض سيطرته على إرادتها، لأنها لعبت دورًا رئيسًا في الثورة، واعتمدت على مبدأ التنظيم المشترك بين المرأة العربية والسريانية والآشورية وكافة النساء اللواتي يناضلن تحت ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وأشارت شيراز إلى أن "من حارب أكبر عدو للشعب في القرن الحادي والعشرين هي وحدات حماية المرأة، كما عملت النساء على أخذ دورهن في المؤتمرات السياسية الخارجية، لذلك يحاول الاحتلال بشتى الوسائل استهداف النقطة القوية في كل ثورة، في اعتقاد منه أنه باستهداف المرأة الريادية والطليعية للثورات أمثال المناضلة هفرين خلف التي استطاعت أن تطور الحراك السياسي، سيتمكن من هزيمتنا".

كوباني.. غصة باقية في حلق الدولة التركية

وعن استهداف الاحتلال التركي لقرية حلنج قالت شيراز حمو " كوباني، التي أشعلت آرين ميركان الثورة فيها وانتصرت، ستبقى غصة في حلق الدولة التركية، ولذلك قامت بقصفها مرة أخرى، واستهدفت 3 نساء طليعيات لمؤتمر ستار، ويتبيّن من أفعالها أنها تخاف من قوة المرأة وتنظيمها، الذي جعلها مرجعًا لكافة نساء العالم.

في ختام حديثها، طالبت شيراز حمو كافة النساء بتوحيد رؤاهن ومساندة المرأة في شمال وشرق سوريا ودعمها، ودعت المنظمات العالمية والدولية إلى الخروج عن صمتها، ووضع حدّ للسياسات التي يطبقها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي، وعاهدت بالسير على خطا الشهيدات الثلاث.

(س و)

ANHA