شيراز حمو تنتقد الصمت الروسي حيال هجمات تركيا: لا تبعد قواعدهم  كثيراً عن مكان تنفيذ الجرائم

تعرضت في ساعات مساء يوم أمس 26 تموز، ناحية تل رفعت والعديد من قرى مقاطعة الشهباء وناحيتا شرا وشيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأسفر القصف عن إصابات في صفوف المواطنين.

وتعقيباً على ذلك، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم عفرين شيراز حمو لوكالتنا: "تركيا تهدد المواطنين بشكل يومي وارتكبت المزيد من المجازر بحقهم وما زالت تفعل ذلك".

فيما انتقدت شيراز صمت القوات الضامنة المتواجدة في المنطقة (روسيا) حيال جرائم الاحتلال التركي وتابعت: "ندين ونشجب صمت روسيا والتي هي ضامنة في المنطقة، الجرائم ترتكب أمام أعين قواتها والتي لا تبعد قواعدها ومقراتها كثيراً عن مكان تنفيذ الجرائم".

الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي أشارت إلى أن تركيا على ما يبدو فشلت في أخذ الضوء الأخضر لشن هجوم احتلال كبير على ناحية تل رفعت لذا تسعى إلى ترهيب الأهالي عبر قصفهم وتدمير بيوتهم .

شيراز حمو أكدت أن إرادة الشعب في الشهباء قوية وقالت في ختام حديثها: "لن يستطيع الاحتلال النيل من إرادة الشعب المقاوم في الشهباء ولن يضعف إرادتهم".

وارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال أربعة أعوام الماضية العديد من المجازر أبرزها مجزرة بحق الأطفال في مدنية تل رفعت في عام 2019 وبعدها مجزرة قرية عقيبة التي راحت ضحيتهاعائلة كاملة مكونة من 6 أفراد.

(كروب/ٍسـ)

ANHA