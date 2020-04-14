شيخو: السياسيين والمفكرين يواجهون خطر الموت في السجون التركية

أعلنت السلطات التركية على لسان وزير العدل أمس الاثنين، أن 17 سجيناً في خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، توفي ثلاثة منهم أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى، وسط ازدياد المخاوف على حياة آلاف السجناء السياسيين الذين ترفض أنقرة الإفراج عنهم.

وقال أحمد شيخو الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي إقليم الفرات لوكالتنا، أن السجون والأماكن المكتظة المغلقة هي الأكثر عرضةً لانتشار الفيروس، ولا سيما في تركيا التي تمتلئ فيها السجون بمعتقلي الرأي والسياسيين، وهذا ما يشكل مخاوف كبيرة لدى الشعب الكردي على حياة القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي، وعشرات الآلاف من المعتقلين مع الارتفاع الهائل لأعداد المصابين بالفيروس.

وأثارت الدولة التركية الجدل بعد إصدار قانون من البرلمان، يقضي بالإفراج عن أصحاب الجنايات فقط من السجون، بينما استثنى القانون المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين، على وقع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في تركيا.

ويضيف شيخو "لقد أعلنت السلطات التركية عن 3 وفيات في سجونها، ولدينا شكوكٌ حيال ذلك، ومخاوف على سجن إمرالي، الدولة التركية دائماً تخفي الحقيقة، من الممكن أن تكون الأرقام أكثر بكثير، ولذا يتحتم على السلطات أن تتفهم الأوضاع، هناك خطرٌ يهدد البشرية، والإفراج عن المعتقلين سيخفف من الكارثة الكبيرة".

يأتي ذلك فيما أصدرت أمس الاثنين حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM بياناً كتابياً، ناشدت فيه كل المنظمات ذات الشأن الإنساني والحقوقي, وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة بأن تلفت النظر نحو السجون التركية، وأن تتحمل المسؤولية حيال ما تمارسه الشوفينية التركية بحق جزيرة إمرالي والمعتقلين السياسيين في ظل تفشي الوباء العالمي كورونا.

(د أ- ز س/ج)

ANHA