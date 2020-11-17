شيخموس: الخلافات الكرديّة ستحلّ بالحوار وترجيح المصلحة العامّة

جاءت تصريحات عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطيّ الكردي السوري رمزي شيخموس في معرض لقاء أجرته معه وكالة أنباء هاوار، حول الأحداث المتسارعة التي شهدها إقليم جنوب كردستان وتداعياتها على المباحثات القائمة لتشكيل المرجعية الكردية.

وقال شيخموس في بداية حديثه إنّ المباحثات القائمة بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي منذ ستة أشهر وصلت إلى مرحلة مهمّة، مؤكّداً على ضرورة استمراراها.

ولم ينفِ شيخموس وجود صعوبات، "لأنّ الخلافات القائمة ليست ببسيطة، وقد حصلت نتيجة للتراكمات المستمرّة منذ بداية الأزمة السورية وحتّى يومنا هذا".

وقال أيضاً: " كل من المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية مشروعها الخاص، لكن هنالك من اعتمد على الخارج وارتبط بأجندات خارجية، وهنا أقصد بالائتلاف السوري".

موضوعات خارج إطار الحوار

ونوّه عضو اللجنة المركزية للـ P.D.K.S بأنّ المباحثات قائمة على عدة محاور، منها تشكيل مرجعية كردية والنقاش حول مستقبل الإدارة الذاتية وأمن واستقرار المنطقة "وتمّ التفاهم حول النقطة الأولى، فيما لا تزال باقي النقاط قيد المناقشة والتباحث".

وأعرب رمزي شيخموس عن استغرابه من المطالب التي طرحها المجلس الوطني الكردي فيما يتعلّق بالتعليم باللّغة الكردية، واصفاً إيّاه بالخارجة عن إطار الحوار، وقال بهذا الخصوص: "في الأيام الأخيرة تفاجأنا من تصريحات قيادي المجلس الوطني الكردي بما يخصّ اللغة الكردية والموضوعات الأخرى، هذه المقترحات لم تطرح على طاولة الحوار, ولكن لماذا يتمّ طرحها في هذا التوقيت، يجب علينا أن نتساءل؟"

وتابع حديثه بالقول: "الجميع يعرف بأنّ الدولة التركية لا تريد الوحدة، ولا حتّى أن يصل الكردي إلى أخيه الكردي، وهذا الشيء واضح من تصريحات أردوغان عندما يقول: ’إذ كان يوجد خيمة للكردي في المريخ سؤهاجمها‘، وليعلم المجلس الوطني الكردي بأنّ تركيا لم تقبلهم، لكنّها اقتربت منهم في إطار المصلحة ".

عفرين... محتلّة أم لا؟

وأردف شيخموس حديثه بالإشارة إلى موقف المجلس الوطني من احتلال مقاطعة عفرين التي تمّ احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، وقال: "مع الأسف هناك بعض الأطراف متردّدون في القول إن كانت عفرين محتلة أمّ لا".

وأضاف: "إذا لم نتوحّد لن نستطيع تحرير كردستان وعفرين وسري كانيه وغيرها، يجب أن نتوحّد ونكون مثالاً يحتذى به، وأن نؤدّي دوراً إيجابيّاً معاً، اليوم هناك خلافات بين الأطراف الكردية، يجب أن يتم حلّها على أسس الأخوة لأنّ القضية واحدة، فإذا تضرّر أيّ حزب سيتضرّر الشعب أيضاً معه".

وأنهى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري حديثه بالقول: "نحن على أمل بأنّنا سنوحّد صفوفنا، ولن نسمح للدولة التركيّة بأن تفشل مشروعنا".

(ك)