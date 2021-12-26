شيخموس أحمد: يجب فصل السياسة عن العمل الإنساني وفتح معبر تل كوجر

يقطن في شمال وشرق سوريا أكثر من مليون نازح ومهجر، ضمن 15 مخيماً رسمياً، ولا يحصلون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة منذ منتصف عام 2019، عقب إغلاق معبر تل كوجر بسبب الفيتو الروسي- الصيني، وتعامل الأمم المتحدة مع حكومة دمشق التي تصادر تلك المساعدات ولا ترسل سوى جزءٍ بسيط منها إلى المنطقة.

وأثّر قرار إغلاق معبر تل كوجر بشكل سلبي على حياة أهالي شمال وشرق سوريا بشكل عام وحياة النازحين الذين يعانون بشدة في فصل الشتاء بشكل خاص.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، الذي حذّر من تفاقم الوضع المعيشي في شمال وشرق سوريا في حال استمر إغلاق معبر تل كوجر.

وأكد شيخموس أحمد "أن إغلاق المعبر باستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو، قرار سياسي، يهدف إلى الضغط على الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتقديمها تنازلات لحكومة دمشق وروسيا".

وأوضح شيخموس أحمد أن "أهالي شمال وشرق سوريا حاربوا إرهاب داعش الذي شكّل خطراً على العالم أجمع وقدموا الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير أراضهم وتخليص العالم من إرهاب داعش".

وبيّن أحمد أن "معبر تل كوجر كان الشريان الرئيس لدخول المساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، والآن تشهد المنطقة حصاراً خانقاً من كافة الاتجاهات".

وشدد أحمد "على المجتمع الدولي تغيير سلوكه تجاه شعب شمال وشرق سوريا، الذي حارب إرهاب داعش الذي هدد العالم أجمع"، مشدداً "المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية نظراً لكثرة أعداد النازحين في المنطقة بشكل عام؛ لأن الإدارة الذاتية ليس لديها الإمكانات لتقديم كاف الخدمات لجميع النازحين".

ووجه أحمد رسالة لروسيا والصين "على روسيا والصين أن تبعدا السياسة عن العمل الإنساني، وعلى مجلس الأمن إعادة النظر بهذا القرار الذي يهدد حياة الملايين من أهالي والنازحين في شمال وشرق سوريا".

وأوضح أحمد "لدينا أكثر من مليون و100ألف نازح في شمال وشرق سوريا من مختلف المناطق السورية وإغلاق المعبر أثر على النازحين بكافة المجالات وأهمها الصحية" مناشداً " المجتمع الدولي ومجلس الأمن مرة أخرى إعادة النظر بملف معبر تل كوجر والإسراع بافتتاح المعبر من جديد".

(مـ)

ANHA