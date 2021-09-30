شيخموس أحمد: إغلاق معبر تل كوجر سيؤثر بشكل سلبي كبير على أوضاع المخيمات في الشتاء

تحتضن مناطق شمال وشرق سوريا قرابة المليون نازح ولاجئ من مختلف المناطق السورية ولاجئين من الجانب العراقي، جميعهم هربوا من مناطق تحدث فيها الحروب والنزاعات وقصدوا مناطق شمال وشرق سوريا كونها تنعم بالأمن والأمان.

هذا ويبلغ عدد المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية 15 مخيماً، تضم الآلاف من الأسر المهجرة والنازحة واللاجئة.

إلى جانب ذلك تنتشر في أرياف مدينة الرقة وريف دير الزور والطبقة ومنبج العديد من المخيمات العشوائية ويقطن فيها مئات الآلاف من النازحين أغلبهم من مناطق الداخل السوري ومدينة دير الزور.

ومع قرب حلول فصل الشتاء، يعاني النازحون في المخيمات من اهتراء بعض خيمهم إلى جانب حاجتهم للمستلزمات ضرورية للشتاء.

خطة لدعم كافة اللاجئين والنازحين

الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين لشمال وشرق سوريا شيخموس أحمد أكد أن هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها خطة لدعم كافة اللاجئين والنازحين في كافة مناطق شمال وشرق سوريا بالمواد التي ستساعدهم على تخطي فصل الشتاء".

واستهل شيخموس أحمد حديثه بالقول "هيئة الشؤون الاجتماعية للعمل ومكتب شؤون النازحين واللاجئين يعملان بشكل يومي وعلى مدار الساعة على تأمين احتياجات النازحين واللاجئين والمخيمات حيث يتم التنسيق مع المنظمات في المنطقة سواء كانت رسمية أو غير رسمية من أجل تأمين كل ما يحتاجونه من لباس شتوي ومساعدات غذائية".

وأوضح شيخموس أحمد "إن مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية يضع الخطط للمنظمات لتأمين مستلزمات النازحين في فصل الشتاء" وتابع: وكما هو معروف أن منطقة شمال وشرق سوريا الشتاء فيها قاسي من شدة الرياح، وأضاف "هناك خيم يجب استبدالها والسبب هو مرور الزمن عليها وهذا سيكون بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبّين شيخموس أحمد "أن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية موجود وذلك لتوفير الأغذية للأطفال خاصة الحليب وتأمين الأدوية للنازحين ودعم النقاط الطبية المتواجدة في المخيمات وزيادة نشر الوعي من أجل مواجهة فيروس كورونا".

وأكد شيخموس أحمد على أن مكتب شؤون النازحين واللاجئين مستمر بعملية توزيع مادة المازوت في المخيمات من أجل التدفئة حيث بدأت عملية التوزيع منذ منتصف فصل الصيف وهي مستمرة إلى الآن وستحصل كل الأسر النازحة على مستحقاتها من مادة المازوت وذلك قبل بداية فصل الشتاء".

المنطقة تشهد حصار خانق وإغلاق معبر كوجر يؤثر سلباً على المخيمات

في تموز من العام الجاري مدّد مجلس الأمن الدولي، آلية دخول المساعدات إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي)، مع إبقاء معبر تل كوجر/ اليعربية، مغلقاً أمام المساعدات، بعد رضوخ الأمم المتحدة والقوى الغربية للضغط الروسي.

وانعكس هذا القرار سلباً على 5 مليون سوري يقطنون في مناطق شمال وشرق سوريا التي تحتوي مئات الآلاف من النازحين في المخيمات، ناهيك عن مئات الآلاف من مرتزقة داعش وعوائلهم التي تتكفل الإدارة الذاتية برعايتهم.

شيخموس أحمد أشار إلى أن الإدارة الذاتية تواجه تحديات في الحصول على المساعدات الغذائية القادمة من الخارج بسبب إغلاق معبر تل كوجر الذي يعتبر المنفذ الوحيد للمنطقة التي تواجه حصاراً خانقاً من كافة الجوانب،

وقال: إغلاق المخيم أثّر بشكل سلبي كبير على أوضاع المخيمات، وأضاف" "على المجتمع الدولي النظر في قرار إغلاق معبر تل كوجر".

واختتم شيخموس أحمد حديثه بالقول "سنعمل بكل طاقاتنا لإيصال كافة المساعدات للنازحين واللاجئين في مناطق شمال وشرق سوريا قبل حلول فصل الشتاء"

(سـ)

ANHA