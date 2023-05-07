شيخموس أحمد: على الأمم المتحدة المساهمة في فتح معبر تل كوجر لدعم مبادرة الإدارة الذاتية

وأطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 18 نيسان المنصرم مبادرة لحل الأزمة السورية تضمنت تسعة بنود، من ضمنها استعداداها لاستقبال اللاجئين والنازحين.

في هذا الصدد، قال رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد: "هنالك ضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، وهنالك جالية سورية في السودان وهم عالقون رغم المناشدات لإجلائهم عبر الأمم المتحدة أو عن طريق حكومة دمشق لكن لا آذان مصغية لمناشداتهم ومطالباتهم".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد شكّلت في 27 نيسان المنصرم، لجنة لتأمين عودة مواطني شمال وشرق سوريا العالقين في السودان، وأكدت أنها ترحب بأي جهود داعمة لمهامها.

وأضاف أحمد: "إن الإدارة الذاتية طرحت مبادرة عبر مشروعها لحل الأزمة السورية في استقبال اللاجئين لكن إمكاناتها محدودة، وعلى هذا الأساس يتم التنسيق عن طريق الأمم المتحدة ووكلائها في المنطقة. وإلى جانب هذه المبادرة يجب أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاه الإدارة الذاتية، من خلال إنشاء مخيمات في هذه المنطقة ودعهما من الجانب المعيشي والإنساني، وستقوم الإدارة الذاتية بتأمين كل المستلزمات للمخيمات وإدارتها وحمايتها".

وأكد أن "هناك آذان مصغية من قبل الشخصيات والتيارات السياسية في المنطقة والعالم لهذه المبادرة، وهناك استجابة من بعض الأطراف غير الحكومية، ونتمنى أن تكون هناك استجابة من قبل الجهات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية".

وحول أوضاع اللاجئين السوريين في السودان ولبنان، قال شيخموس أحمد: "يجب أن تكون هناك مبادرة واستجابة للأمم المتحدة إلى جانب مبادرة الإدارة الذاتية لإنهاء الملف الإنساني ووضع حلول مستدامة لهذا الملف".

وأوضح "إن الإدارة الذاتية عبر لقاءاتها في الخارج والوفود الزائرة إلى المنطقة ووكلاء للأمم المتحدة في المنطقة وجّهنا رسائل عدة، لإعادة فتح معبر تل كوجر (اليعربية) الذي يعد الشريان الرئيس للمنطقة؛ لأنه بوابة لدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الأمر الذي سيساعد في عملية عودة المهجرين والنازحين".

واختتم شيخموس أحمد حديثه بالقول: "إذا أُعيد فتح معبر تل كوجر، سيكون بإمكان الإدارة الذاتية تقديم كافة التسهيلات، وستكون جاهزة لاستقبال اللاجئين السوريين".

وكان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد قد أكد في تصريح له أن الإدارة الذاتية جاهزة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها في 18 نيسان المنصرم لحل الأزمة السورية.

(خ)

ANHA